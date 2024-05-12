На Украине безногому ветерану принесли повестку с коммунальными квитанциями

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Украинские военкомы отправили повестку безногому ветерану, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, Олег Симороз является ветераном войны. В ходе боевых действий он лишился обеих ног, однако, это не помешало сотрудникам военкомата прислать ему повестку с требованием явиться в пункт ТЦК.
Ранее издание также сообщало, что Симороза не хотели выпускать из Украины на лечение. В аэропорту от него требовали медицинские документы, несмотря на то, что он стоял перед пограничниками на двух протезах.
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«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета ставили они... Повестку к слову просто тупо приклеили к квитанции за коммуналку», — привод «Страна» слова Симороза.
Ранее издание также сообщало, что Симороза не хотели выпускать из Украины на лечение. В аэропорту от него требовали медицинские документы, несмотря на то, что он стоял перед пограничниками на двух протезах.
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Евгения Парфентьева