Из России вышлют двух британских дипломатов за шпионаж

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Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в России за выявленные признаки разведывательно-подрывной работы на территории РФ. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — заявили в ЦОС.
Отмечается, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер указали ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию, нарушив российские законы.
Кроме того, сотрудники ФСБ выявили признаки проведения Одедрой и Скиннером разведывательно-подрывной работы на территории РФ.
В связи с этими действиями обоих дипломатов лишили аккредитации и обязали покинуть территорию России в течение двух недель.
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Элина Позднякова