ФСБ: Киев получает данные о российских военных из-за нарушений простейших правил безопасности

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Данные о российских военных попадают к спецслужбам киевского режима из-за несоблюдения элементарных требований и правил, относящихся к сфере защиты информации. Об этом сообщили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Ведомство опубликовало видео, в котором сотрудник ФСБ рассказывает, что военная разведка Украины и СБУ легко получают фотографии и видеозаписи российских военнослужащих в форме и на фоне боевой техники из всевозможных источников в интернете. Это происходит из-за несоблюдения простейших правил о защите информации, касающейся принадлежности к Вооружённым силам Российской Федерации, подчеркнул представитель силового ведомства.
Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер, доступ к ней получить легко, продолжил он. Не говоря уже о том, что сотрудников иностранных спецслужб специально обучают получению неправомерного доступа к закрытой или засекреченной информации.
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Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер, доступ к ней получить легко, продолжил он. Не говоря уже о том, что сотрудников иностранных спецслужб специально обучают получению неправомерного доступа к закрытой или засекреченной информации.
«Информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются. В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры», — подчеркнул сотрудник ФСБ в заключение.
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Александр Бойцов