Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ ФСБ: Киев получает данные о российских военных из-за нарушений простейших правил безопасности

ФСБ: Киев получает данные о российских военных из-за нарушений простейших правил безопасности

ФСБ: СБУ получает данные о военных РФ из-за нарушения требований безопасности
Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Данные о российских военных попадают к спецслужбам киевского режима из-за несоблюдения элементарных требований и правил, относящихся к сфере защиты информации. Об этом сообщили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Ведомство опубликовало видео, в котором сотрудник ФСБ рассказывает, что военная разведка Украины и СБУ легко получают фотографии и видеозаписи российских военнослужащих в форме и на фоне боевой техники из всевозможных источников в интернете. Это происходит из-за несоблюдения простейших правил о защите информации, касающейся принадлежности к Вооружённым силам Российской Федерации, подчеркнул представитель силового ведомства.

Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер, доступ к ней получить легко, продолжил он. Не говоря уже о том, что сотрудников иностранных спецслужб специально обучают получению неправомерного доступа к закрытой или засекреченной информации.

«Информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются. В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры», — подчеркнул сотрудник ФСБ в заключение.

Читайте также:

ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Осужденный за госизмену житель Заполярья собирал информацию о бойцах СВО и ФСБ
#фсб
#видео
#технологии
#меры
#сотрудники
#информация
#сбу
#разведка
Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США
06 марта 2025, 10:50

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки стал Александр Дарчиев. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.
Соответствующий документ за подписью президента размещён на официальном сайте нормативно-правовых актов. Этим же указом Дарчиев назначается постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал пост директора департамента Северной Атлантики министерства иностранных дел РФ.

27 февраля в Стамбуле прошла встреча представителей российской и американской делегаций по вопросу возобновления штатной работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман (предварительное согласие - прим. ред.) на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд российского дипломата к новому месту службы ожидается «уже в ближайшее время».

Читайте также:

Стало известно, кто может стать послом США в России

Рубио и Лавров обсудили по телефону сотрудничество США и РФ в различных сферах

Посольство России в Лондоне: новые заявления Британии грозят витками эскалации
#сша
#мид
#пост
#встреча
#дипломат
#рф
#посол
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хотят отбить вложения»: Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки Украины и США по ресурсам
Сальдо: Ажиотаж вокруг сделки по ресурсам вызван желанием США вернуть вложения
06 марта 2025, 09:52

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Причиной повышенного ажиотажа вокруг сделки по разработке редкоземельных минералов является желание новой американской администрации хотя бы частично «отбить» ранее сделанные в Украину вложения.
Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, такое повышенное внимание к соглашению с Украиной и всему тому, что ему сопутствует, связано с тем, что новая администрация Белого дома крайне недовольна тем фактом, что Байден просто дарил миллиарды долларов американских налогоплательщиков до крайности коррумпированному киевскому режиму.

«Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят привязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит», — заявил глава российского региона.

По мнению Сальдо, выгода для самого Киева от этого соглашения крайне сомнительна. Однако, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), что бы «ни строил из себя» Зеленский, ему придётся пойти на любые выдвинутые США условия, заключил губернатор.

Читайте также:

Глава Минфина США Бессент опроверг информацию о заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым

США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых

«Всё развалилось»: Сделки по редкоземельным минералам между США и Украиной не будет
#сша
#губернатор
#деньги
#помощь
#администрация
#военная зеленский
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине
Пентагон: прекращение поставок вооружения Украине действует со вторника
06 марта 2025, 05:17

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пентагон официально подтвердил приостановку поставок вооружения Украине с 2.00 вторника по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.
«В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что прекращение поставок распространялось и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.

Напомним, что американские самолеты с военной помощью были развернуты прямо в воздухе после получения приказа о приостановке поставок на Украину. При этом в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают то, что прекращение поставок может длиться недолго. Их возобновление ожидается после согласия Зеленского пойти на условия Белого дома.

Читайте также:

Депутат Рады анонсировал перемирие с Россией

Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни

Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра
#сша
#помощь
#самолёты
#оружие
#пентагон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором и обвинил в истерике
06 марта 2025, 04:12

Фото: iStock/SimonLukas

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президента Франции Эммануэля Макрона диктатором, а его слова об агрессии России истеричными. Об этом пишут РИА Новости.
«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — поделился Шеремет с агентством.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. Свои слова он объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек к 2030 году.

Помимо этого президент республики допустил возможность размещения европейский военных на Украине. Макрон отметил, что это произойдет только после урегулирования конфликта.

Читайте также:

Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года

Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию

Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни
#россия
#франция
#президент
#макрон
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года
06 марта 2025, 03:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Однако сам Микрон (Макрон) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — пишет Медведев.

Такой комментарий зампред Совбеза дал после слов Макрона об угрозе Европы и Франции со стороны России. Свои слова президент республики объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого Макрон допустил возможность размещения европейских военных на Украине после урегулирования конфликта.

Читайте также:

Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию

Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни

США допустили, что приостановка помощи Киеву будет недолгой в случае уступок Украины
#президент
#макрон
#медведев
#рф
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате