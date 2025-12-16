Достижения.рф

ВС России расширяют зону контроля в Константиновке

Пушилин заявил о расширении ВС РФ зоны контроля в Константиновке
Денис Пушилин (Фото: www.kremlin.ru)

ВС РФ расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Российские подразделения продолжают развивать свои успехи в следующем населенном пункте и одновременно расширяют охват города, как сообщил глава ДНР.

На прошлой неделе глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, что на текущий момент российские войска контролируют 45% зданий в Константиновке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0