ВС России расширяют зону контроля в Константиновке

16 декабря 2025, 10:57

Пушилин заявил о расширении ВС РФ зоны контроля в Константиновке

Денис Пушилин (Фото: www.kremlin.ru)

ВС РФ расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».