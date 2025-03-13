Из Суджи вывозят мирное население

Фото: (Telegram @Hinshtein)
По состоянию на 13 марта из Суджи вывезли 120 мирных граждан, которые находились под оккупацией боевиков ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что некоторых людей забрали родственники. Остальных размещают в пунктах временного размещения, где люди обеспечиваются всем необходимым.
Фото: (Telegram @Hinshtein)Фото: (Telegram @Hinshtein)
Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены около 100 граждан, которые ранее числились пропавшими без вести. Речь идет о гражданах, с которыми пропала связь после вторжения украинских войск в Курскую область. В частности пропавшие являлись жителями Суджи и ее окрестностей.
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Элина Позднякова