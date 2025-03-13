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Из Суджи вывозят мирное население

Хинштейн: из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией ВСУ
Фото: (Telegram @Hinshtein)

Фото: (Telegram @Hinshtein)

По состоянию на 13 марта из Суджи вывезли 120 мирных граждан, которые находились под оккупацией боевиков ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что некоторых людей забрали родственники. Остальных размещают в пунктах временного размещения, где люди обеспечиваются всем необходимым.
Фото: (Telegram @Hinshtein)Фото: (Telegram @Hinshtein)

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены около 100 граждан, которые ранее числились пропавшими без вести. Речь идет о гражданах, с которыми пропала связь после вторжения украинских войск в Курскую область. В частности пропавшие являлись жителями Суджи и ее окрестностей.

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Россия передала США список условия для переговоров по Украине
Reuters: РФ передала США список требований для переговоров по Украине
13 марта 2025, 11:31

Фото: iStock/sb2010

Россия уже передала США список требований для завершения украинского конфликта и перезапуска российско-американских отношений. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
«Россия представила США список требований для сделки и перезапуска отношений с Вашингтоном», — говорится в сообщении.

Издание при этом пишет, что условия России, включенные в список, пока остаются неизвестными, однако источники агентства уточняют, что они очень похожи на те, которые российская сторона уже доводила до Киева, США и НАТО.

Кроме того, отмечается, что эти условия обсуждались последние несколько недель на совместных встречах представителей России и США.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения.

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Цыгане уговорили россиянина уйти на СВО и украли все его деньги за службу
13 марта 2025, 10:20

Фото: iStock/Sinenkiy

Цыгане уговорили жителя Ярославской области подписать контракт с Минобороны РФ, и получали его деньги, пока он находился в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия 360°».
По данным канала, 52-летний Алексей летом прошлого года познакомился с цыганами, которые уговорили его отправиться служить по контракту. После того, как контракт с Минобороны РФ был заключен, мужчина вместе с новыми знакомыми отправился в банк и привязал свою банковскую карту к номеру телефона одного из них.

В 2025 году Алексей был тяжело ранен и проходил лечение и реабилитацию в госпитале. После восстановления военный отправился в банк, чтобы проверить счет, на который поступали деньги за службу в зоне СВО. Там ему рассказали, что за все время он получил порядка шести миллионов рублей, но на счете лежит всего 300 тысяч.

Алексей заявил, что деньги снимали те люди, которые каким-то образом уговорили его отправиться в зону боевых действий.

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Украинский беспилотник атаковал предприятие в Саратовской области
13 марта 2025, 09:50

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал промышленное предприятие в Саратовской области. Инцидент произошёл в Петровском районе региона.
О происшествии в своём телеграм-канале рассказал губернатор Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки БПЛА повреждены несколько нежилых объектов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Работают все системы оповещения, экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, добавил глава региона.

В настоящее время из-за угрозы атаки беспилотников в аэропортах Саратова и Пензы введён в действие план «Ковёр». Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты. Ночью такие ограничения вводили в Калуге и Волгограде.

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#план
#ограничения
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Бегство ВСУ из Суджи, бои в Часов Яре, контратаки в Торецке: последние новости СВО на 13 марта
13 марта 2025, 09:18

Фото: iStock/Christiantdk

Российские войска продолжают наступление на важнейших направлениях специальной военной операции, достигая тактических успехов на Покровском, Угледарском и других участках фронта. Они освобождают населенные пункты, такие как Днепроэнергия и Новомарково, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ и возобновление военной помощи Киеву от США. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область

Ночью в селах Гончаровка и Заолешенка, расположенных в окрестностях Суджи, продолжались интенсивные боевые действия. На южном участке Курского фронта российским войскам противостоят не только силы территориальной обороны, но и остатки элитных бригад противника. Военные отметили, что бегство отдельных подразделений ВСУ по-прежнему носит хаотичный характер. Боевые действия также продолжаются в лесах, которые были заминированы противником для предотвращения отступления их личного состава с позиций.

В Госдуме призвали ответить «Орешником» на сегодняшнюю атаку дронов ВСУ
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На Сумском направлении, по словам экспертов, ситуация для Вооруженных сил Украины становится критической. Противник быстро покидает Курскую область, однако этот отход проходит в условиях полной дезорганизации. Видеозаписи с российских дронов показывают, как небольшие группы украинских военнослужащих отступают пешком, не имея тяжелого вооружения и связи с командованием.


Херсонское направление

На Херсонском участке фронта продолжается так называемая «война на удалении», в которой обе стороны активно используют артиллерию, дроны и авиацию. Российские войска увеличили применение фугасных авиабомб для поражения объектов противника. Основные цели атак — ангары с техникой и пункты управления беспилотниками украинских вооружённых сил.

За последние сутки украинские силы осуществили 50 обстрелов по 12 населённым пунктам на левобережье Херсонщины. В результате атак в селе Днепряны пострадали два частных дома, один человек получил ранения, а ещё один пострадавший был зафиксирован в Алёшках. Несмотря на активные действия противника, российские войска продолжают контролировать ситуацию, нанося точечные удары по военной инфраструктуре.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Запорожское направление

На Запорожском направлении боевые действия сосредоточены в районе Каменского, где происходят позиционные столкновения. Вооружённые силы Украины активно используют беспилотники, включая тяжёлые дроны типа «Баба-Яга». В ответ российские войска наносят удары артиллерией и применяют другие средства огневого воздействия.

Торецкое направление

В то же время в Торецке ситуация значительно ухудшилась. Вооружённые силы Украины провели мощную контратаку, задействовав десант на бронетехнике с трёх направлений. Однако все атакующие группы противника были уничтожены благодаря слаженной работе российских подразделений.


Часовоярское направление

В Часов Яре продолжаются ожесточённые бои в городской застройке. ВСУ перебрасывают сюда опытных операторов дронов с Курского направления, что усиливает борьбу за контроль над «малым небом» — воздушным пространством в этом районе. На Северском направлении российские войска ведут атаки на опорные пункты ВСУ к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Противник активно сопротивляется, пытаясь сохранить свои позиции.

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Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости
13 марта 2025, 08:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Владимир Зеленский прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на Московскую область, назвав ее «демонстрацией независимости» Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что эта акция не является проявлением силы, а представляет собой ответ на действия РФ.

«Я поясню: это ответ», — добавил Зеленский.

Атака на российский регион произошла 11 марта и стала одной из самых масштабных за последнее время. По информации источников, было выпущено 337 украинских дронов.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что главная цель — защита людей, подвергающихся издевательствам со стороны киевского режима. Однако, вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. Вооруженные силы Украины (ВСУ), получая поддержку от западных союзников, начали наносить удары по приграничным российским городам и использовать смертоносное оружие.

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