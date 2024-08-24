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Украинские формирования продолжают наступательную операцию на Курском направлении, однако сталкиваются с противодействием российских сил. На всей линии фронта зафиксировано значительное преимущество за ВС РФ. О том, где продвинулась российская армия и на каком участке фронта ситуация оказалась сложной для ВСУ – в материале «Радио 1».
Курское направление
В Курской области российские силы продолжают сдерживать давление украинских формирований, которые пытаются улучшить свои позиции на нескольких участках фронта. Продвижение по ключевым направлениям значительно замедлилось или, в некоторых случаях, полностью остановилось. ВСУ перебросили часть своих резервов для атак на различные участки границы, чтобы растянуть оборонительную линию российских войск в регионе.
Значительное количество украинских военнослужащих уничтожается на территориях Курской и Сумской областей. Прежде противник атаковал мост в Глушково, используя РСЗО HIMARS. В настоящее время переправа повреждена, однако проезд по ней возможен. Ситуация в районе Теткино остается напряженной, но в целом стабильной.
Продолжаются столкновения на подходах к Коренево. Ранее украинские военные пытались окружить населенный пункт: с юга от Краснооктябрьского и с севера от Ветрено, но все их атаки были отбиты.
Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском
В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по вражеским бронемашинам в Михайловке и Бондаревке.
В Беловском районе поступили новости об уничтожении группы ДРГ в населенном пункте Борки. В последнее время в этом регионе противник потерял отделение пехоты, что указывает на попытки ВСУ укрепиться на данном участке.
Торецкое направление
Продолжается движение ВС РФ на Торецк (Дзержинск) через Торецкую агломерацию. Бои ведутся на западных окраинах Кирово и Артёмово. Терриконы в настоящее время находятся под контролем украинских сил. В Нью-Йорке регистрируется новая волна наступления российских войск. На западе города подразделения российской армии продвигаются на север.
Харьковское направление
На западной части фронта российские войска сделали небольшие успехи к западу от Глубокого. В окрестностях Липцев продолжаются столкновения к северо-востоку от данного населённого пункта. Кроме того, отмечено продвижение российских сил к востоку от Лукьянцев. На восточной линии фронта идут бои в районах Старинцы, Волчанска и Тихого. Давление со стороны ВСУ в зоне Глубокого и Волчанска постепенно ослабевает.
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Покровское направление
Активные боестолкновения зафиксированы на подходах к Новоторецкому и на юго-восточных окраинах Гродовки. ВС РФ совершили продвижение от Сергеевки к Журавке и вошли в Орловку. Некоторые источники утверждают, что данный населённый пункт теперь полностью под контролем российской армии. Из Желанного российские войска движутся вдоль железнодорожной линии в сторону Николаевки, с намерением продвигаться дальше к Новогродовке.
Константиновское направление
На восточной границе микрорайона Октябрьский в городе Часов Яр продолжаются интенсивные столкновения. Вражеские силы обмениваются ударами с использованием беспилотников, также происходят стрелковые бои.
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Угледарское направление
Продолжаются ожесточенные бои за Константиновку. ВС РФ полностью контролируют восточную часть города. Столкновения также происходят на севере населённого пункта — российские войска медленно продвигаются к Константиновке с направления Победы.
Кроме того, армия России находится всего в 6 км от Селидово, потеря которого станет серьезной угрозой для обороны Курахово.
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Анастасия Хохлова