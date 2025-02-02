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Из Википедии была удалена статья о массовых убийствах жителей Русского Поречного в Курской области боевиками ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости.
«Статья о массовом убийстве украинскими боевиками мирных жителей Русского Поречного в Курской области под названием «Резня в Русском Поречном» была удалена из «Википедии», — говорится в сообщении.
Архивная копия материала находится на портале Web Archive. В статье приложены свидетельства об убийствах мирных жителей, а также случая мародерства и пыток боевиками ВСУ. При этом факт военный преступлений подтвержден неоднократными фото и видео материалами.
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Иван Мусатов