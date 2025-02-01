В Курской области назвали число пропавших без вести жителей

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В Курской области продолжаются подсчёты пропавших без вести жителей, с которыми не могут связаться их родственники. На данный момент их число составляет порядка двух тысяч человек, сообщили в правительстве региона.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с врио курского губернатора Александром Хинштейном составляет список жителей приграничных территорий, которые в августе прошлого года атаковали ВСУ. Глава региона отметил, что готовый список будет размещён на ресурсах правительства области и других платформах.
В настоящее время в комитет региональной безопасности поступило более 10 списков от УМВД, уполномоченного по правам человека, Красного креста, органов МСУ, волонтёров и родственников пропавших. После проведённой проверки списки были объединены. В результате насчитали около двух тысяч пропавших.
Сверка полученных данных и уточнение списка продолжается, подчеркнули в правительстве.
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В настоящее время в комитет региональной безопасности поступило более 10 списков от УМВД, уполномоченного по правам человека, Красного креста, органов МСУ, волонтёров и родственников пропавших. После проведённой проверки списки были объединены. В результате насчитали около двух тысяч пропавших.
Сверка полученных данных и уточнение списка продолжается, подчеркнули в правительстве.
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Анастасия Чинкова