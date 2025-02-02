ВС РФ ударили по отелю в Одессе, так как там находились разведчики из Франции

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Удар российско армии по гостинице «Бристоль» в Одессе обоснован находившимися там французскими разведчиками. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Офицеры военной разведки Франции, которые прибыли с Ближнего Востока, стали целью ракетного удара по гостинице «Бристоль» в Одессе», — сообщают в telegram-канале.
Напомним, что вечером 31 января российская армия нанесла удар по гостинице «Бристоль» в центре Одессы. Ранее предполагалось, что там находились бойцы SAS из Великобритании.
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