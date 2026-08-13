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Севастополь временно остался без света из-за массированной атаки БПЛА ВСУ

Развожаев: Севастополь оказался временно обесточен из-за крупной атаки БПЛА ВСУ
Фото: iStock/Daria Kulkova

Севастополь оказался временно обесточен в результате массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём канале на платформе MAX.



Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы успешно отражают налёт. Однако из-за атаки ВСУ город на некоторое время полностью остался без света.

На попавших под удар объектах ввели особый режим, специалисты уже оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для быстрого возвращения электроснабжения. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Развожаев посоветовал местным жителям экономить заряд телефонов, отключив фоновые приложения и понизив яркость — пока что желательно использовать технику только для важных целей. Губернатор также уточнил, что с появлением света не стоит включать сразу все электроприборы, поскольку это может перегрузить сеть.

Мария Моисеева

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