Севастополь временно остался без света из-за массированной атаки БПЛА ВСУ
Севастополь оказался временно обесточен в результате массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём канале на платформе MAX.
Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы успешно отражают налёт. Однако из-за атаки ВСУ город на некоторое время полностью остался без света.
На попавших под удар объектах ввели особый режим, специалисты уже оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для быстрого возвращения электроснабжения. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
Развожаев посоветовал местным жителям экономить заряд телефонов, отключив фоновые приложения и понизив яркость — пока что желательно использовать технику только для важных целей. Губернатор также уточнил, что с появлением света не стоит включать сразу все электроприборы, поскольку это может перегрузить сеть.
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