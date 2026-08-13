Севастополь временно остался без света из-за массированной атаки БПЛА ВСУ

13 августа 2026, 00:41

Развожаев: Севастополь оказался временно обесточен из-за крупной атаки БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Daria Kulkova

Севастополь оказался временно обесточен в результате массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём канале на платформе MAX.