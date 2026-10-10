ПВО сбила более 50 БПЛА над Ростовской областью
С вечера пятницы силы ПВО сбили над Ростовской областью уже более 50 беспилотников ВСУ. Прямо сейчас продолжается отражение воздушной атаки, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
В ночь на 10 октября он уточнил, что налету украинских дронов подвергся Ростов, в результате чего в городе возник пожар. К счастью, сведений о пострадавших не поступало. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, информация о случившемся уточняется.
Губернатор призвал местных жителей сохранять осторожность и подчеркнул, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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