ПВО сбила более 50 БПЛА над Ростовской областью

10 октября 2026, 04:03

Слюсарь: Над Ростовской областью с вечера пятницы сбили более 50 беспилотников

Фото: iStock/Dragon Claws

С вечера пятницы силы ПВО сбили над Ростовской областью уже более 50 беспилотников ВСУ. Прямо сейчас продолжается отражение воздушной атаки, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.