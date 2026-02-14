Из-за атаки дрона на машину под Белгородом пострадали мужчина и женщина
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения получили мужчина и женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.
Дрон ВСУ нанёс удар по машине в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Авто получило повреждения. У мужчины медики диагностировали множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, у женщины — минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшим оказали необходимую помощь в больнице, сейчас они продолжают лечение в амбулаторных условиях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
