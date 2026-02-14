В подмосковном Сергиевом Посаде при пожаре из-за взрыва газгольдера погиб человек

14 февраля 2026, 23:32

Фото: iStock/Distortion Media

В Сергиевом Посаде взрыв газгольдера привёл к пожару, погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.





ЧП произошло днём 14 февраля на улице Митькина. Из-за взрыва загорелись три частных дома, в одном из них обрушилась кровля. По информации МЧС, открытое горение уже ликвидировали. При тушении спасатели обнаружили тело погибшего, его личность не приводится.





«В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется», — говорится в материале.