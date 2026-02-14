«Бургер с русскими младенцами»: Как скандальный блогер из Донецка Александр Зубарев почти похоронил российскую комедию «Скуф»
Блогеру, известному зрителям по эпатажным стримам и многомиллионной аудитории в TikTok, Александру Зубареву 15 февраля исполняется 39 лет. Этот уроженец Донецка прошел долгий путь: от хореографа на «Донбасс Арене» и преподавателя балета в Китае до статуса одного из самых скандальных и противоречивых блогеров рунета. Его карьера — это американские горки, состоящие не только из творческих триумфов, но и из громких политических скандалов, обвинений в русофобии и требований запретить фильм с его участием. Подробности — в материале «Радио 1».
От балетных станков до тикток-миллионникаАлександр Зубарев родился 15 февраля 1987 года в Донецке, и его раннюю биографию сложно назвать историей будущего миллионера. Детство прошло на улице: мать работала на двух работах, а воспитанием Александра занимался старший брат Игорь, который, к сожалению, стал для него не только примером для подражания, но и источником тяжелых переживаний — брат умер от передозировки наркотиков прямо у него на руках. Спасаясь от тяжелой атмосферы 90-х, которую сам блогер позже в интервью назовет «адом на земле», Александр ушел в танцы и бокс. Получив образование педагога-хореографа, он работал балетмейстером на «Донбасс Арене», ставил номера для футбольных матчей, но перспектив в родной стране не видел.
В 2015 году Зубарев принял предложение о работе в Китае. Там его жизнь делала крутые виражи: он танцевал в ночных клубах, снимался в рекламе и в итоге стал преподавать балет детям, собрав под свое крыло около 400 юных танцоров. В 2020 году случился прорыв: по совету друзей он начал вести блог в TikTok. Харизма, специфическая манера общения и искрометный юмор сделали свое дело. Обзор на китайские пельмени набрал миллионы просмотров, а сам Зубарев превратился в звезду интернета с аудиторией более 16 миллионов подписчиков на всех платформах.
Когда в 2025 году режиссер Алексей Степанов искал актера на роль «эталонного скуфа» Аркадия в одноименной комедии, выбор пал на Зубарева. Продюсеры решили, что человек, который в 38 лет идеально попадает в этот мем и имеет многомиллионную аудиторию, — идеальный кандидат.
«Сказать, что скинуть вес, ну… Вряд ли я скину. Но набрать — мы по-любому наберем», — шутил блогер в своем Telegram-канале, с энтузиазмом поедая бургеры для вхождения в роль.
Личная жизнь под прицелом: с кем живет загадочный стримерДолгое время Александр Зубарев тщательно оберегал свой тыл от посторонних глаз, и поклонникам приходилось довольствоваться лишь редкими намёками и слухами. Однако осенью 2025 года завеса тайны наконец-то приоткрылась, да ещё как — прямо в эфире на глазах у стотысячной аудитории. Выяснилось, что ещё в начале 2024 года блогер тихо и без лишнего шума узаконил отношения со своей избранницей Алиной, с которой его связывали романтические отношения на протяжении нескольких предыдущих лет. Но настоящий праздник пара решила устроить позже, превратив его в событие большого масштаба.
10 октября в Стамбуле прогремела свадьба, которая мгновенно стала главной темой для обсуждения в медийной тусовке. Организаторы не поскупились на размах: торжество собрало целый букет звёзд первой величины. Поздравить молодожёнов прилетели эпатажная актриса и шоувумен Полина Luxury Girl, скандальный танцор Даня Милохин, рэпер Моргенштерн*, остроумный комик Нурлан Сабуров, представитель актёрской династии Никита Ефремов, а также блогеры Янчик, стример Братишкин, музыкант PlohoyParen и многие другие. Присутствие такого количества звёзд лишь подогрело интерес публики к мероприятию.
Теперь у скандального стримера, помимо многомиллионной армии фанатов, есть надёжный тыл в лице законной супруги.
Громкие скандалы: «бургеры с младенцами» и угроза запрета фильмаЕсли бы можно было составить рейтинг самых скандальных блогеров 2025–2026 годов, Александр Зубарев мог бы претендовать на первое место. Его участие в комедии «Скуф» едва не стоило проекту прокатного удостоверения. Старт съемок, о котором объявили летом 2025 года, прошел относительно спокойно, но ближе к премьере 2026 года разразился настоящий ураган.
Всё началось с того, что общественники и политики докопались до старых стримов Зубарева. Самый резонансный эпизод произошел еще в 2022 году, когда блогер в ответ на донат пошутил, что ест «бургер с российскими младенцами», словно поддерживая тем самым циничный флешмоб, гулявший по украинским пабликам . А в мае 2023 года, получив от зрителя донат с призывом «Слава ВСУ», Александр ответил: «Пусть у вас все получится, ребята». Позже он объяснял, что эти слова были адресованы человеку, потерявшему надежду, и что он принципиально не делит людей на «своих» и «чужих» .
«Война коснулась каждого и разрушила судьбы и жизни простых людей и там, и там. Но если я делаю кому-то одному что-то — то это плохо», — философски оправдывался блогер.
В феврале 2026 года терпение общественности лопнуло. Заместитель главы Всемирного русского народного собора Михаил Иванов потребовал признать Зубарева иноагентом и запретить прокат фильма «Скуф».
«Этот человек, уроженец Донецка, имеющий украинское гражданство, публично в прямом эфире шутил о "бургерах с русскими младенцами", присоединившись тем самым к циничному русофобскому флешмобу», — заявил Иванов изданию NEWS.ru.
По его словам, Зубарев собирал средства для ВСУ (сам блогер это отрицает или переводит в плоскость «помощи всем пострадавшим»), и допуск такого фильма на экраны стал бы оскорблением для памяти погибших детей.
«Куда пойдут кассовые сборы от фильма? Будут ли эти деньги конвертированы в новую порцию русофобии?» — риторически вопрошал общественный деятель.
Жизнь блогера сегодняНесмотря на громкие скандалы и призывы запретить картину, Александр Зубарев продолжает жить в ОАЭ и активно ведет социальные сети. В настоящий момент прокатное удостоверение фильму «Скуф» выдано не было, хотя премьера была анонсирована на 2026 год. Сам блогер ситуацию никак не комментирует, изредка выкладывая в Telegram ироничные сторис на злобу дня.
Продюсеры фильма, среди которых Гайк Асатрян и Алексей Степанов, пока хранят молчание, хотя ранее источники утверждали, что гонорар Зубарева был перечислен на счет его сестры, а налоги исправно уплачены в российский бюджет. Живет Зубарев на широкую ногу: стримит, рекламирует казино и собирает донаты от многотысячной армии фанатов, которая, кажется, только растет на фоне скандала.