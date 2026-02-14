14 февраля 2026, 17:35

Александр Зубарев

Блогеру, известному зрителям по эпатажным стримам и многомиллионной аудитории в TikTok, Александру Зубареву 15 февраля исполняется 39 лет. Этот уроженец Донецка прошел долгий путь: от хореографа на «Донбасс Арене» и преподавателя балета в Китае до статуса одного из самых скандальных и противоречивых блогеров рунета. Его карьера — это американские горки, состоящие не только из творческих триумфов, но и из громких политических скандалов, обвинений в русофобии и требований запретить фильм с его участием. Подробности — в материале «Радио 1».





Александр Зубарев

«Сказать, что скинуть вес, ну… Вряд ли я скину. Но набрать — мы по-любому наберем», — шутил блогер в своем Telegram-канале, с энтузиазмом поедая бургеры для вхождения в роль.

Александр Зубарев с супругой Алиной

Александр Зубарев

«Война коснулась каждого и разрушила судьбы и жизни простых людей и там, и там. Но если я делаю кому-то одному что-то — то это плохо», — философски оправдывался блогер.

«Этот человек, уроженец Донецка, имеющий украинское гражданство, публично в прямом эфире шутил о "бургерах с русскими младенцами", присоединившись тем самым к циничному русофобскому флешмобу», — заявил Иванов изданию NEWS.ru.

«Куда пойдут кассовые сборы от фильма? Будут ли эти деньги конвертированы в новую порцию русофобии?» — риторически вопрошал общественный деятель.

