Силы ПВО за пять часов уничтожили над Россией свыше ста дронов ВСУ

21 мая 2026, 23:20

Минобороны РФ: Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 101 украинский беспилотник

Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили над регионами России свыше ста украинских беспилотников. Об этом сообщили вечером 21 мая на официальном сайте Минобороны РФ.