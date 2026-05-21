Силы ПВО за пять часов уничтожили над Россией свыше ста дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили над регионами России свыше ста украинских беспилотников. Об этом сообщили вечером 21 мая на официальном сайте Минобороны РФ.
Согласно материалу, средства ПВО осуществили успешный перехват дронов ВСУ с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Общее количество сбитых БПЛА достигло 101 штуки.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
