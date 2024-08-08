Командир спецназа «Ахмат» по-простому объяснил, что творится в Курске

Фото: istock/N-sky
Генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат», в своем Телеграм-канале дал подробное объяснение текущей ситуации в Курской области.
В интервью, которое Алаудинов дал, пока ехал за рулем, он подчеркнул, что ситуация в регионе не является критической.
Он отметил, что противник прошел между опорными пунктами и углубился в территорию на технике. По словам Алаудинова, ситуация сложная, но не критическая. Командир спецназа отметил, что действия противника были ожидаемыми, и они могут усилить напряженность в регионе, но это не решит стратегической задачи.
В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» совместно с ФСБ продолжают борьбу с вооруженными формированиями ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
Читайте также:
Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО
Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость
Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
«Друзья, никакого необратимого процесса там нет. Противник зашел в несколько населенных пунктов и взял их под контроль. Сказать, что это было крупное наступление с большим количеством наших сил и что противник готовится к отпору – такого нет», – заявил Алаудинов.
Он отметил, что противник прошел между опорными пунктами и углубился в территорию на технике. По словам Алаудинова, ситуация сложная, но не критическая. Командир спецназа отметил, что действия противника были ожидаемыми, и они могут усилить напряженность в регионе, но это не решит стратегической задачи.
«Фронт у ВСУ на Донецком направлении посыпался. Эта ситуация бесповоротная для ВСУ, нападение на Курскую область уже ничего не изменит», – добавил он.Алаудинов призвал тех, кто хочет помочь своей стране, взять оружие в руки, подчеркивая, что времени на это осталось немного. Он также отметил, что все, кто не может участвовать в боевых действиях, могут молиться за страну.
В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» совместно с ФСБ продолжают борьбу с вооруженными формированиями ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
Читайте также:
Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО
Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость
Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
Елена Перлова