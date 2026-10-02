Из-за массированной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград загорелся многоквартирны дом
В результате ночного налёта беспилотников ВСУ на промышленные объекты Волгоградской области загорелся многоквартирный дом. Одного человека госпитализировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова передает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что возгорание возникло в здании на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. В настоящий момент пожар удалось локализовать. Пострадавший уже находится в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
«Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения», — говорится в материале.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.