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Из-за массированной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград загорелся многоквартирны дом

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате ночного налёта беспилотников ВСУ на промышленные объекты Волгоградской области загорелся многоквартирный дом. Одного человека госпитализировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова передает пресс-служба администрации региона.



Уточняется, что возгорание возникло в здании на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. В настоящий момент пожар удалось локализовать. Пострадавший уже находится в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения», — говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

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