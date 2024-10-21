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Из-за мобилизации украинские работодатели принимают мужчин только старше 60 лет

Der Spiegel: работодатели Украины «охотятся» на пенсионеров из-за мобилизации
21 октября 2024, 16:19
Фото: istock/Halfpoint

Фото: istock/Halfpoint

Украинские работодатели активно «охотятся» на мужчин старше 60 лет, так как они не подлежат мобилизации. Об этом рассказала в интервью Der Spiegel Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Украины.
По ее данным, в стране не хватает 4,5 миллиона новых рабочих. К тому же во время войны уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня — менее одного ребенка на женщину.

После окончания военных действий ожидается рост до 1,5 ребенка на женщину. Но для восстановления демографической ситуации нужно привлечь мигрантов и улучшить качество жизни. Либанова считает, что стоит поднять возраст мобилизации до 30 лет, поскольку молодые люди до этого возраста чаще заводят детей.



Либанова также отметила рост смертности от сердечно-сосудистых и психических заболеваний на Украине. Эксперт предположила, что после окончания боевых действий треть или половина беженцев могут вернуться на Украину. Особенно это касается женщин, которые не работают по специальности за границей.

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Завод «Кремний Эл» в Брянске восстанавливают после атаки дрона ВСУ
После атаки ВСУ на заводе «Кремний Эл» в Брянске пострадало энергоснабжение
21 октября 2024, 16:46

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

После атаки украинских дронов на заводе «Кремний Эл» в Брянске возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщили 21 октября на сайте предприятия. Один из крупнейших заводов микроэлектроники в России подвергся атаке БПЛА ночью 19 октября.
Удар пришелся по производственным и административным корпусам завода. В результате этого нарушилось энергоснабжение, а также пострадали объекты, обеспечивающие спецэнергетикой.
«Производственные процессы были приостановлены», — говорится в сообщении

Сотрудники завода, используя свои возможности, пытаются устранить последствия взрывов и пожаров. Главная задача сейчас — как можно скорее возобновить выпуск электронных изделий, чтобы выполнить планы.

Директор Олег Данцев рассказал, что сейчас строители оценивают возможность восстановления повреждений.

Напомним, 19 октября украинские дроны нанесли удар по зданию. В ту ночь ПВО в Брянской области уничтожили более десяти беспилотников, три из которых были реактивными. Один из них попал в заводское здание, что привело к возгоранию.

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Небензя: многие страны глобального Юга стали трезво оценивать конфликт на Украине
21 октября 2024, 16:32

Василий Небензя (Фото: сайт Кремля)

Многие страны глобального Юга и Востока начинают трезво оценивать конфликт на Украине и лучше понимать коренные причины его возникновения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передает ТАСС.
«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения», — заявил Небензя.

По его словам, правильному восприятию способствует работа по разъяснению позиции РФ. Небензя уточнил, что российская сторона привлекает внимание к преступлениям Украины и прямой вовлеченности Запада в конфликт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что после эскалации ситуации в секторе Газа были четко замечены двойные стандарты США и их союзников, которые навязывали украинскую повестку, вместо того, чтобы решать более насущные международные проблемы. И этот факт не остался незамеченным российскими партнерами, заключил Небензя.

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«Флаг КНДР» появился в районе взятого под контроль села в ДНР – фото
«РВ» показали фото «флага КНДР» около взятого под контроль села в ДНР
21 октября 2024, 16:17

Фото: iStock/Derek Brumby

«Флаг КНДР» появился в районе освобождённого ВС РФ села Цукурино в ДНР. Соответствующую фотографию представил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что флаг поднят на терриконе около недавно взятого под контроль российскими военными Цукурино на Покровском направлении. Своими действиями бойцы ВС РФ «вызвали истерику у противника», – гласит подпись к фото.


На фотографии отчётливо виден российский триколор и знамя, сильно напоминающее государственный флаг Северной Кореи. Качество снимка не высокое, поэтому не представляется возможным точно определить, какая символика на нём изображена.

При этом военкор Александр Коц в своём Telegram-канале написал, что это действительно флаг Северной Кореи. По его словам, он был установлен российскими солдатами в качестве троллинга.

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Пленный украинец рассказал об угрозах сослуживцев расправиться с военкомами ТЦК
21 октября 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Многие военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожают после возвращения с передовой устроить массовые расправы над сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.).
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал военнопленный из 113-й бригады украинской территориальной обороны Богдан Мусихин. По его словам, все сослуживцы говорили о том, что после возвращения домой сотрудникам ТЦК придётся очень несладко, их будут просто уничтожать. У солдат на передовой накопилось много злобы по отношению к этим «тыловым крысам», которые ходят по улицам и «всех гребут», сказал пленный.

Сам Мусихин родом из Николаева. Он рассказал, что в этом городе активность военкомов всегда была высокой. Военнопленный также отметил, что в последнее время украинцы стали сопротивляться мобилизации. Люди жгут автомобили, принадлежащие ТЦК, и нападают на их сотрудников.

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Истребитель Су-34: почему называют «Утёнком», история создания, работа в зоне СВО
21 октября 2024, 15:00

Истребитель Су-34 (Фото: РИА Новости/Валентин Капустин)

Истребители-бомбардировщики Су-34 Вооружённых сил России активно используются военными в ходе проведения СВО на Украине. Как эти самолёты помогают бойцам и почему они получили название «утята» читайте в материале «Радио 1».

История создания самолёта Су-34


Су-34 – советский/российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям на глубине 150-600 км от линии боевого соприкосновения. Также способен поражать цели в ночное время и в сложных метеорологических условиях.

Самолёт создавался как замена ранее успешно применяемому Су-24. Разработка велась на фоне существования у предполагаемого противника современных истребителей четвёртого поколения типа F-15 и F-16. В связи с этим, перед разработчиками стояла задача создать самолёт с равными возможностями.

К разработке приступили 19 июня 1986 года. В качестве основы для нового самолёта под кодовым названием Т-10В взяли базу проекта истребителя Су-27. Её модернизировали, увеличив бомбовую нагрузку и запас топлива.

Первый полёт прототипа Су-34 был произведён 13 апреля 1990 года. А серийный самолёт, изготовленного на Новосибирском АПО имени Чкалова, впервые поднялся в воздух в 2006 году. Его пилотировали Евгений Рудакас и Рустем Асадуллин.


Почему Су-34 называют «Утёнком»



Такое название истребитель получил за счёт своей отличительной черты – компоновки бронированной кабины пилотов. Чтобы лётчикам было комфортнее во время дальних перелётов, их разместили не один за другим, как принято, а рядом друг с другом. За счёт этого «нос» самолёта стал шире, чем у Су-27. Из-за такой характерной формы пилоты и прозвали самолёт «утёнком». Благодаря такой кабине пилоты могут вставать в полный рост, у них есть спальное место, туалет и мини-кухня.

Истребитель Су-34 (Фото: РИА Новости/Валентин Капустин)


Применение Су-34 в зоне СВО


По оценкам американского журнала Military Watch, на начало 2022 года на вооружении ВКС России находилось 125 таких истребителей. Ежегодно Минобороны РФ получает примерно по 14 единиц Су-34, которые являются фаворитами оборонного ведомства.

Главным оружием истребителя в зоне СВО стали авиабомбы с модулем управления и коррекции. Для того чтобы Су-34 могли применять «умные» бомбы было обновлено программное обеспечения. В первую очередь истребитель адаптировали под сброс фугасных бомб весом 500 кг. После были модернизированы боеприпасы весом уже в полторы тонны. Для них был создан новейший модуль с увеличенными крыльями и носовым обтекателем, который способен улучшить аэродинамику тяжёлого снаряда и обеспечить устойчивый полёт. Су-34 способен нести одновременно две такие бомбы.

Кроме того, специально для работы в зоне СВО истребители оборудовали защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Причём они становятся неуязвимы как для украинских систем, так и для комплексов иностранного производства.

Перспективы совершенствования Су-34


У данного истребителя есть модификация, которую получили после разработки так называемых универсальный контейнеров разведки под шифром «Сыч». Они были произведены, чтобы расширить разведывательные возможности самолёта. Модификация получила название Су-34М/Су-34НВО. С Минобороны РФ был заключён контракт на производство 76 таких самолётов до 2027 года.

Журнал Military Watch писал, что истребители Су-34 в базовой модификации будут оставаться фаворитами оборонного ведомства как минимум до конца 2020-х годов. Эти самолёты ценятся за большую дальность действия. При этом, если они получат двигатели от истребителя Су-57, но их возможности значительно вырастут.

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Армия России готовится к освобождению Суджи
ВС РФ готовят плацдарм для начала боев за Суджу
21 октября 2024, 14:46

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, армия России освободила от боевиков ВСУ хутор Колмаков, который находится в семи км от Суджи, а также хутор Дмитрюков, сейчас там идет зачистка территории силами морпехов из 810-й и бойцов интернационального спецназа «Ахмат».

От юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Российские бойцы заняли территорию бывшего аэродрома «Суджа». Тем временем украинские боевики засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.

Ранее командир подразделения в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что восстановление контроля над Суджей для российских войск является лишь вопросом времени.

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Обстановка в Курской области: последние новости
Российские бойцы освободили еще четыре населённых пункта в Курской области
21 октября 2024, 14:10

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила еще четыре населённых пункта в Курской области: Ветрено, Матвеевку, Жеболовку и Дуровку, бои продолжаются в районе деревни Кругленькое. Об этом пишет Shot.
По данным издания, в российском окружении находится более 1800 боевиков ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах. За минувшие сутки враг понёс там значительные потери. Около 10 человек приняли решение сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и уничтоженной техники. Кроме того, бойцы ВС РФ имеют успехи в Колмакове, по последним данным хутор уже освобожден. От него до Суджи остаётся семь км.

Там же ВСУ попытались атаковать в районе Зелёного шляха, чтобы освободить своих сослуживцев, попавших в окружение. В результате этого было уничтожено порядка 60 человек личного состава. Еще столько же ликвидировали при попытке уйти с позиций в районе Зелёного шляха.

По данным некоторых СМИ, ВС РФ готовят плацдарм для начала боёв за Суджу — от юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Тем временем боевики ВСУ засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.

Кроме того, противник ввел резервы в поселок Никольский, откуда ВСУ попытались провести контратаку на 10 ББМ при поддержке танков. Однако действия противника были замечены и группу накрыли огнём РСЗО, после чего подразделения морпехов приняли бой.

В районе освобожденного Плехово подразделения ВС РФ проводят зачистку местности. В плен сдались сразу несколько десятков украинских солдат.

В Глушковском районе возле Волфино российские бойцы пресекли попытку прорыва границы ДРГ ВСУ численностью до восьми человек. Все боевики ВСУ были ликвидированы.

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#вс рф
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Военнопленный рассказал, как ВС РФ почти уничтожили его взвод под Угледаром
21 октября 2024, 13:23

Фото: iStock/Sinenkiy

ВС РФ практически уничтожили взвод военнопленного командира 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александра Долматова. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Он отметил, что после боевых действий под Угледаром в живых остались только три солдата из 60 бойцов взвода ВСУ.

По словам Долматова, наблюдалась серьёзная нехватка личного состава. Так, в его взводе оставалось только три бойца, в других немного больше. При этом пополнять резервы не кем, а оставшихся во взводах бойцов перебрасывают на более сложные направления боевых действий.

Долматов добровольно сдался в плен 18 октября около населённого пункта Золотая Нива на Угледарском направлении.

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Солдаты ВСУ массово бегут со своих позиций
El País: в ВСУ заявили о проблеме бегства солдат со своих позиций
21 октября 2024, 13:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В ВСУ жалуются на массовое бегство украинских солдат со своих позиций. Об этом пишет испанская газета El País.
«Будущее конфликта для ВСУ мрачно, потому что им не хватает пополнения. Опрошенные военнослужащие также сказали о растущей проблеме бегства солдат с позиций», — говорится в статье.

Сержант ВСУ Евгений Чурбанов рассказал изданию, что сейчас его подчиненные проводят на позициях три месяца без отдыха и ротации, год назад этот срок не превышал одного месяца. Он также отметил, что солдаты ВС РФ лучше подготовлены и оснащены.

Ранее издание New York Times писало, что в 2024 году число случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. По словам самих украинских военных, еще активнее ряды ВСУ могут посыпаться после февраля следующего года, так как многие ставили для себя конкретные сроки службы в три года.

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