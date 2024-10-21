Из-за мобилизации украинские работодатели принимают мужчин только старше 60 лет

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Украинские работодатели активно «охотятся» на мужчин старше 60 лет, так как они не подлежат мобилизации. Об этом рассказала в интервью Der Spiegel Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Украины.
По ее данным, в стране не хватает 4,5 миллиона новых рабочих. К тому же во время войны уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня — менее одного ребенка на женщину.
После окончания военных действий ожидается рост до 1,5 ребенка на женщину. Но для восстановления демографической ситуации нужно привлечь мигрантов и улучшить качество жизни. Либанова считает, что стоит поднять возраст мобилизации до 30 лет, поскольку молодые люди до этого возраста чаще заводят детей.
Либанова также отметила рост смертности от сердечно-сосудистых и психических заболеваний на Украине. Эксперт предположила, что после окончания боевых действий треть или половина беженцев могут вернуться на Украину. Особенно это касается женщин, которые не работают по специальности за границей.
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После окончания военных действий ожидается рост до 1,5 ребенка на женщину. Но для восстановления демографической ситуации нужно привлечь мигрантов и улучшить качество жизни. Либанова считает, что стоит поднять возраст мобилизации до 30 лет, поскольку молодые люди до этого возраста чаще заводят детей.
Либанова также отметила рост смертности от сердечно-сосудистых и психических заболеваний на Украине. Эксперт предположила, что после окончания боевых действий треть или половина беженцев могут вернуться на Украину. Особенно это касается женщин, которые не работают по специальности за границей.
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Лия Мурадьян