Пленный украинец рассказал об угрозах сослуживцев расправиться с военкомами ТЦК

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Многие военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожают после возвращения с передовой устроить массовые расправы над сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.).
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал военнопленный из 113-й бригады украинской территориальной обороны Богдан Мусихин. По его словам, все сослуживцы говорили о том, что после возвращения домой сотрудникам ТЦК придётся очень несладко, их будут просто уничтожать. У солдат на передовой накопилось много злобы по отношению к этим «тыловым крысам», которые ходят по улицам и «всех гребут», сказал пленный.
Сам Мусихин родом из Николаева. Он рассказал, что в этом городе активность военкомов всегда была высокой. Военнопленный также отметил, что в последнее время украинцы стали сопротивляться мобилизации. Люди жгут автомобили, принадлежащие ТЦК, и нападают на их сотрудников.
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Александр Бойцов