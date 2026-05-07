Из-за ночного удара ВСУ во Ржеве эвакуировали несколько сотен человек
Из-за удара ВСУ во Ржеве Тверской области эвакуировали 350 человек, включая 60 детей
Во Ржеве Тверской области эвакуировали несколько сотен человек из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев в своем канале на платформе MAX.
Он объяснил, что ночью силы противовоздушной обороны отражали налёт дронов ВСУ на город воинской славы. В одном из пятиэтажных жилых домов повредилась плита кровельного перекрытия, а в двух соседних пятиэтажках частично выбило окна.
Спасатели и спецслужбы оперативно эвакуировали жителей и разместили в местной гостинице. Всего вывезли 350 человек, из них 60 детей. Отмечается, что никто не пострадал.
«Спецслужбами уже проведено обследование кровли, жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры. На месте пообщались с жителями, уточнили примерный объём восстановительных работ», — добавил Королев.На месте развернули оперативный штаб. Жители могут оставить заявки на замену окон и обследование жилья в офисе управляющей компании по адресу: улица Предтеченская, дом 39. Губернатор поблагодарил горожан за собранность и отсутствие паники, а спецслужбы – за быстрое включение в работу. В преддверии 9 Мая он поручил усилить меры безопасности в регионе.