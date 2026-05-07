При атаке ВСУ на Брянск пострадали более десяти человек, включая одного ребёнка
В Брянске при атаке Вооружённых сил Украины по жилым домам и мирным жителям пострадали более десяти человек, включая одного ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Украинские силы нанесли удар по Бежицкому району города в ночь на 7 мая. В результате ранения получили 13 гражданских — медики доставили всех пострадавших в больницу и оказали им необходимую помощь.
Из-за налета БПЛА ВСУ повреждения получили два многоквартирных дома, более двадцати квартир и сорок автомобилей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Осмотр территории продолжат днём.
Ранее силы противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника на подлёте к Москве. Около четырех утра мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество сбитых БПЛА увеличилось до трех.
