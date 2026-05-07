«Спектакль, но не смешной»: Экс-депутат Рады обвинил Зеленского во лжи

07 мая 2026, 00:22

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский ввел перемирие и сам его нарушил

Владимир Зеленский

Заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушила перемирие, является «спектаклем», который написан заранее. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.





Напомним, Зеленский в ответ на российскую инициативу по перемирию 8–9 мая объявил режим тишины 6–7 мая, а позже обвинил Россию в его нарушении.





«Зеленский сам ввел перемирие, потом сам его нарушил, а теперь обвиняет нас в том, что мы нанесли ответные удары. Это спектакль, а спектакль обычно играется по сценарию, который пишется заранее. Но это не смешно», — заявил Царев в беседе с Life.ru.

«С долей большой вероятности Киев постарается устроить провокацию именно 8–9 мая в отношении приграничных территорий России, послав туда большое количество дронов с таким расчетом, что всю массу дронов сложно сбить и, может быть, какой-то из дронов направится либо к Москве, либо куда-то к столицам регионов», — сказал Липовой «Газете.Ru».