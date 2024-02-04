Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке

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ВСУ обстреляли Донецк, один из снарядов попал в детский сад. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в результате попадания снаряда были повреждены остекление, кровля и ограждение.
Отмечается, что при обстреле никто не пострадал.
Напомним, что накануне украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР. Снаряд попал в здание пекарни, в которую в выходной день пришло большое количество людей. В результате 28 человек погибли, ещё 10 находятся в больнице с ранениями. МЧС России вело поисково-спасательные работы по извлечению горожан из-под завалов всю ночь, до вечера воскресенья.
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Отмечается, что при обстреле никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова