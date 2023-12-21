ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету в центре города

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Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецкому национальному техническому университету (ДонНТУ). Повреждения получили здания библиотеки и третьего корпуса вуза.
Как сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), за прошедшие сутки военнослужащие ВСУ 25 раз обстреляли территорию региона. Повреждено семь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры. Ранения различной степени тяжести в результате обстрелов получили 15 мирных жителей.
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