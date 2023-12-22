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В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

Кулемзин: В Кировском районе Донецка снаряд ВСУ упал на территорию детского сада
22 декабря 2023, 10:28
Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

В результате обстрела Кировского района Донецка вооруженными силами Украины снаряд попал на территорию детского сада. Об этом информирует мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет», — пишет Кулемзин.
21 декабря сообщалось, что ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету в центре города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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