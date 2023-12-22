В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

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В результате обстрела Кировского района Донецка вооруженными силами Украины снаряд попал на территорию детского сада. Об этом информирует мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
«При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет», — пишет Кулемзин.21 декабря сообщалось, что ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету в центре города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак