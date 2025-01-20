Били дубинкой и грозились изнасиловать: контрактников в Туве избили в части перед отправкой на СВО, что известно, фото

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В Республике Тува военный жестоко избил дубинкой ветеранов-контрактников, которые проходили лечение после ранений, чтобы мотивировать их побыстрее вернуться в зону СВО. Распространившееся в Сети видео инцидента привлекло внимание не только местного правительства, но и ФСБ и военной прокуратуры. Виновник задержан. Подробности жестокого избиения приводит «Радио 1».
Избиение контрактников в Туве
В Сети распространилось видео с жестоким избиением контрактников, которые проходят лечение после ранений. Военный использовал дубинку и электрошокер, а также угрожал изнасиловать их. Таким образом он пытался принудить их вернуться к выполнению боевых задач до срока фактического выздоровления. На видео видно, что один из мужчин может передвигаться только с помощью трости.
Кадр из видео с избиением контрактника в Туве (Фото: ТГ-канал Виталия Бородина)
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уточнил, что все произошло в городе Кызыл в части № 55115, а штурмовиков избил сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». По словам Бородина, раненые штурмовики возмутились по поводу возвращения на фронт, несмотря на то, что они еще не восстановились.
Расследование инцидента
После того, как видео избиения раненых контрактников распространилось в Сети, правительство Тувы взяло расследование под контроль.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.
При этом спецпредставитель главы Республики Тува по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности, может быть расформирован целый батальон. По его словам, информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования. Виновник обязательно понесет заслуженное наказание, подчеркнул Куулар.
Избившего штурмовиков военного задержали
20 января в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что военнослужащего, который жестоко избил раненых штурмовиков, задержали и поместили под стражу. Оказалось, что инцидент, заснятый на видео, вызвал общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Ведется проверка ФСБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных собрана комиссия Минобороны.
Что грозит задержанному
Военный блогер Алексей Живов считает, что виновнику необходимо предъявить серьезные обвинения.
«Местные органы военной прокуратуры уже возбудили дело и допрашивают истязателей. Обвинения к ним должны быть самые серьезные, потому что пытать раненых фронтовиков, словно они попали в застенки СБУ, это за пределами любой морали», — написал Живов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что органы военной прокуратуры должны провести тщательную проверку наличия подобных случаев в других тыловых частях, а также оценить, насколько военная медицина дает восстановиться солдату перед возвращением на службу.
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Элина Позднякова