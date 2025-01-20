Били дубинкой и грозились изнасиловать: контрактников в Туве избили в части перед отправкой на СВО, что известно, фото

В Республике Тува военный жестоко избил дубинкой ветеранов-контрактников, которые проходили лечение после ранений, чтобы мотивировать их побыстрее вернуться в зону СВО. Распространившееся в Сети видео инцидента привлекло внимание не только местного правительства, но и ФСБ и военной прокуратуры. Виновник задержан. Подробности жестокого избиения приводит «Радио 1».