Издание-иноагент закроется после 33 лет работы
«Новая газета»* закроется после 33 лет работы. Такое решение приняли на общем собрании 26 октября, пишет The Economist.
По его информации, на встрече с сотрудниками бывший главный редактор издания Дмитрий Муратов* допустил, что издание могут признать экстремистским. После признания «Новой газеты»* иностранным агентом финансовые счета издания оказались под угрозой блокировки. Редакция покинула здание в центре Москвы, в котором работала на протяжении всего этого времени.
Минюст внес «Новую газету»* в реестр иностранных агентов 4 сентября. Ведомство отмечало, что издание распространяло недостоверную информацию о действиях российских властей, а также выступало против проведения СВО. Пресс-секретарь «Новой газеты»* Надежда Прусенкова заявила, что редакция планирует оспорить этот статус.
Статьи издания перестали выходить в России в печатном виде еще в марте 2022-го. В сентябре того же года у «Новой газеты»* отозвали лицензию, а в ноябре ее сайт заблокировали в стране.
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