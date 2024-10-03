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Издание Topwar усомнилось в применении Россией ОДАБ-9000 в зоне СВО

03 октября 2024, 05:59

Издание «Военное обозрение» (Topwar) поставило под сомнение сообщения о том, что российская армия впервые применила объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-9000 для удара по Волчанску в Харьковской области Украины.
Ранее эту информацию распространили военкоры и провоенные Telegram-каналы.

По данным Topwar, в операции могли использоваться бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. Самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000, и для применения более тяжелого снаряда, как ОДАБ-9000, требовался бы полет в непосредственной близости от города, что маловероятно.



Ранее сообщалось, что Россия применила ОДАБ-9000, неофициально известную как «папа всех бомб», в ходе СВО. Однако телеведущая Ольга Скабеева опровергла это заявление, ссылаясь на Минобороны РФ, и уточнила, что на видео зафиксировано применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.

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#пво
Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР
03 октября 2024, 03:36

Фото: Минобороны РФ

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что российские войска близки к выполнению стратегической задачи по выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик.
В Киеве выразили опасения по поводу активного продвижения российских сил. Грабский отметил, что это может произойти после потери Украиной контроля над Угледаром, и предположил, что весной-летом 2025 года в новостях могут появиться сообщения о новых боях в городах, таких как Павлоград, Славянск и Краматорск.

Ранее сообщалось, что по данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года. Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.

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WP: ВС РФ добились значительного продвижения на Украине с августа по сентябрь
03 октября 2024, 02:52

По данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года.
Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.

Кроме того успеху способствовало улучшение боевой связи, что помогает координировать атаки. Наступление в Курской области, растянувшее фронт и ослабившее украинские бригады на Донбассе было еще одним фактором в пользу России.

Потери опытных солдат ВСУ и отправка на фронт плохо обученных мобилизованных ослабили ВСУ и также сыграли на руку ВС РФ. И последний фактор, который приводит издание: Недостаточная западная поддержка Украине. WP отмечает, что западные СМИ пишут о неудачах ВСУ, что может быть попыткой надавить на правительства для увеличения поддержки Киеву.

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#сша
#сми
#поддержка
#всу
#вс рф
#солдат
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США раскрыли секреты «плана победы» Украины: что задумала Киевская власть
Госдеп: «План победы» Украины предполагает участие третьих стран
03 октября 2024, 02:06

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предложенный Украиной «план победы» включает не только действия самой Украины, но и меры, которые могли бы предпринять другие государства.
Он подчеркнул, что детали плана не будут раскрыты, оставив право на комментарии Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки этого плана, заявив, что он также включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». В Кремле отметили, что Россия осознаёт планы Киева и продолжит СВО до достижения всех целей.

Ранее сообщалось, что Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.

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Заммэра Днепропетровска обвинили в краже 20 миллионов гривен у ВСУ и шантаже военных
03 октября 2024, 00:59

Фото: istock/Olena_Z

В Днепропетровске разгорелся новый коррупционный скандал, связанный с заместителем мэра Игорем Маковцевым, которого обвиняют в хищении 20 миллионов гривен, выделенных на поставку техники для Вооружённых сил Украины.
Маковцев отвечал за контракт стоимостью 324 миллиона гривен на транспортировку военной техники и грузов для армии. По данным расследования, он присвоил 20 миллионов гривен, не выполнив услуги в полном объёме. Об этом сообщают киевские СМИ.

Скандал перешел в более острую фазу после того, как стало известно, что военных заставляют записывать видеоролики в поддержку Маковцева. Волонтёр Илья Луценко сообщил, что солдатам угрожают прекращением помощи от города, если они не выполнят это требование.

«Использовать военных для пиара — это ужасно, а прикрывать ими свою коррупцию — это полный абсурд», — прокомментировал Луценко.
Мэр города Борис Филатов отказался комментировать действия своего заместителя.

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ВСУ рассказали о хаотичном бегстве из Угледара
ВВС: бойцы ВСУ обвинили командование в оставлении их в полуокружении
03 октября 2024, 00:40

Украинские военные из 72-й бригады обвинили командование ВСУ в том, что их оставили почти в окружении под Угледаром, вынудив самостоятельно организовать отступление. Об этом сообщили бойцы в интервью BBC.
Подразделения ВСУ вышли из Угледара без официального приказа на отход, когда российские войска вошли в город.

«Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны», — отметил пулеметчик 72-й бригады.
При попытке выйти из разрушенного города многие украинские военные были убиты или ранены ударами российских дронов и артиллерии, а также числятся пропавшими без вести. В последние дни сентября российская армия подошла вплотную к единственной дороге, соединявшей Угледар с селом Богоявленка, фактически взяв гарнизон в полуокружение.

«Мы пытались эвакуировать раненых и убитых, но после потери машин эвакуация стала невозможной», — рассказал один из бойцов. Укрепленные позиции ВСУ были разрушены ударами российских ВКС и артиллерией, что сделало удержание города невозможным.
Украинские солдаты критиковали командование за то, что приказ на отход не был дан вовремя, несмотря на фактическое окружение и невозможность удерживать позиции.

«Выходить из города стало крайне опасно, и мы смогли спасаться только ночью. Когда российские войска заняли центр, единственным вариантом было пешком уходить из города», — добавили военные.

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#военные
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#солдаты
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#угледар
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В Госдепе США захотели договориться по Украине
Госдеп: США надеются на скорое дипломатическое урегулирования кризиса на Украине
03 октября 2024, 00:15

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

США рассчитывают на возможность скорого начала дипломатического урегулирования геополитического кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.
«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — отметил Кэмпбелл, комментируя текущую ситуацию.
Этот комментарий отражает надежды Вашингтона на возможное дипломатическое решение продолжающегося конфликта, несмотря на сохраняющуюся напряженность.

Ранее сообщалось, что наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.

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«Конца войны не видно»: Хорватия отказалась участвовать в операциях НАТО по Украине
Президент Хорватии Зоран Миланович дал отказ от учений в составе НАТО по Украине
03 октября 2024, 00:01

Фото: istock/Sara Gasperov

Президент Хорватии Зоран Миланович отказал в участии хорватской армии в операциях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке украинских войск, сообщает его Офис.
Главной причиной отказа Миланович назвал отсутствие перспектив завершения военного конфликта на Украине, несмотря на значительную военную помощь, которую страна получает от Запада.

«Конца войны не видно, и существует реальная угроза, что она выйдет за пределы Украины», — заявил президент.
В Офисе Милановича уточнили, что главной его задачей остается защита Хорватии от войны и принятие всех возможных мер для того, чтобы не допустить вовлечения страны в военные конфликты.

Ранее сообщалось, что российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны. Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен.

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#минобороны
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Спецназ ВДВ разгромил боевиков ВСУ: полная зачистка островов в Херсонской области
ВДВ захватили бойцов ВСУ, зачистив острова за Крынками и Казачьими Лагерями
02 октября 2024, 23:47

Фото: Минобороны РФ

Российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны.
Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен. На видео, опубликованном российскими военными, видны результаты одной из таких операций, где группа боевиков была взята в плен.

Зачистка оставшихся островов на соседних участках также завершается, что позволяет обеспечить контроль над стратегически важной территорией вдоль реки Днепр.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля. Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране.

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Путин назначил Героя ДНР представителем президента в Уральском округе
Путин назначил Героя ДНР Артёма Жогу полномочным представителем президента в УФО
02 октября 2024, 23:19

Фото: istock/Enrique Ramos Lopez

Президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».

Гвардии полковник Артём Жога — ветеран войны на Донбассе с 2014 года, отец Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», погибшего в 2022 году. После гибели сына Артём Жога возглавил батальон «Спарта» и продолжил активную деятельность.

С сентября 2023 года Жога был избран в Народный Совет ДНР и вскоре стал его председателем. Он также был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2023–2024 годов и участвовал в программе «Время героев», стажируясь в Администрации Президента.

Артём Жога удостоен многих государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Мужества.

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#президент
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#днр
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