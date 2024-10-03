Издание Topwar усомнилось в применении Россией ОДАБ-9000 в зоне СВО

Издание «Военное обозрение» (Topwar) поставило под сомнение сообщения о том, что российская армия впервые применила объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-9000 для удара по Волчанску в Харьковской области Украины.
Ранее эту информацию распространили военкоры и провоенные Telegram-каналы.
По данным Topwar, в операции могли использоваться бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. Самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000, и для применения более тяжелого снаряда, как ОДАБ-9000, требовался бы полет в непосредственной близости от города, что маловероятно.
Ранее сообщалось, что Россия применила ОДАБ-9000, неофициально известную как «папа всех бомб», в ходе СВО. Однако телеведущая Ольга Скабеева опровергла это заявление, ссылаясь на Минобороны РФ, и уточнила, что на видео зафиксировано применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.
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По данным Topwar, в операции могли использоваться бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. Самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000, и для применения более тяжелого снаряда, как ОДАБ-9000, требовался бы полет в непосредственной близости от города, что маловероятно.
Ранее сообщалось, что Россия применила ОДАБ-9000, неофициально известную как «папа всех бомб», в ходе СВО. Однако телеведущая Ольга Скабеева опровергла это заявление, ссылаясь на Минобороны РФ, и уточнила, что на видео зафиксировано применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.
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Елена Перлова