Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР

Фото: Минобороны РФ
Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что российские войска близки к выполнению стратегической задачи по выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик.
В Киеве выразили опасения по поводу активного продвижения российских сил. Грабский отметил, что это может произойти после потери Украиной контроля над Угледаром, и предположил, что весной-летом 2025 года в новостях могут появиться сообщения о новых боях в городах, таких как Павлоград, Славянск и Краматорск.
Ранее сообщалось, что по данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года. Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.
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Елена Перлова