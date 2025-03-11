Раскрыто число бойцов ВСУ, оставшихся в Курской области

Сегодня произошла массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. Известно о двух погибших. Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.