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Раскрыто число бойцов ВСУ, оставшихся в Курской области

Военэксперт Дандыкин: в Курской области осталось менее 10 тысяч бойцов ВСУ
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

В Курской области на сегодняшний осталось менее 10 тысяч бойцов, а в Судже — меньше 2 тысяч. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, оставшиеся на российской территории украинские части, скорее всего, — это потрепанные и разгромленные соединения. Их, считает Дандыкин, направят на Красноармейское направление.
«Это достаточно большое количество. Но я думаю, времени у них остается все меньше и меньше. Сейчас, судя по всему, прикроется этот отход, если наши перекроют физически все эти дороги. А все к этому и идет. Я так понимаю, что скоро будет дан официальный приказ на отход, как это случилось в той же Авдеевке», — пояснил эксперт.
Он отметил, что украинские медиа уже начинают говорить, что задача ВСУ в Курской области, заключавшаяся в оттягивании лучших российских сил из Донбасса, якобы выполнена. При этом продолжающееся все это время наступление ВС РФ в данном контексте никак ими не комментируется.

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Песков: на Украине есть столько оружия, что после прекращения поставок ей хватит
11 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/yulenochekk

На Украине имеется столько оружия, что ей хватит его даже после прекращения поставок. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет еще многие многие-месяцы чем и на что воевать, если не разворуют и не продадут», — прокомментировал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что, если миллиардер Илон Маск отключит свои системы связи для украинских боевиков, то у Киева будет этому альтернатива.

Ранее сообщалось о массированной атаке со стороны ВСУ на Москву и Подмосковье. Сбито 337 дронов противника. Подробности в нашем материале.

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Политолог Светов раскрыл истинную причину массированных ударов ВСУ по Москве
Политолог Светов: Атака БПЛА на Москву напоминает известную тактику Гитлера
11 марта 2025, 11:44

Фото: iStock/RamonCast

Сегодня произошла массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. Известно о двух погибших. Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобная украинская провокация приурочена к началу переговоров.

«В Киев приезжал советник по стратегическим вопросам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который консультировал и советовал. Одна из особенностей английских действий — провокация. Поэтому эта атака приурочена, я убежден, именно к началу переговоров. Это попытка доказать, что Украина еще какая, что она может сопротивляться и даже атаковать Россию», — сказал эксперт.

По его мнению, смысл переговоров для Зеленского — добиться, чтобы американцы пообещали усилить давление на Россию, без которого он якобы не видит перемирия.

«Это чисто украино-великобританский стиль: каждый раз, когда возникала тенденция к разрешению конфликта, начинались провокации, атаки на Крым, подрывы кораблей. Беспилотники — это главный козырь, который они все время пускают в ход», — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что задача Украины и Зеленского после публичных переговоров показать и доказать несостоятельность Дональда Трампа.

«Они хотят любым образом показать, что Трамп несостоятелен. Вчера избрали нового лидера в Канаде, который сказал, что они не должны дать Трампу добиться успеха. И это по всем линиям идет. Тут приходится вспомнить знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны», когда Гитлер рассчитывал на конфликт среди союзников, на чудо, вступал в переговоры по разным каналам, и при этом одновременно бои шли у озера Балатон в Венгрии. Один к одному повторяется — нацистский режим по сути своей такой», — поделился Светов.

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Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки «Курск», доложили в МО РФ
11 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/zim286

Успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, проинформировали в Минобороны.
«Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Герасимов наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются.

Ранее в Минобороны докладывали о сбитии 337 украинских дронов за ночь над российскими территориями.

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#новости
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Минобороны: 337 украинских беспилотников сбила ПВО над территорией РФ за ночь
11 марта 2025, 11:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украинские беспилотники в количестве 337 единиц сбиты над территорией России за ночь. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Уточняется, что над Московской областью сбит 91 аппарат, на Курской — 126. Над Брянщиной уничтожено 38 аппаратов противника, над Белгородчиной — 25 единиц. Над Рязанской областью — 22 аппарата. Еще десять над Калужской, над Орловской и Липецкой — по восемь единиц. Над Нижегородской областью ликвидировано три аппарата, а над Воронежской — шесть.

Ранее сообщалось о смерти второго пострадавшего в результате атаки БПЛА ВСУ по Московской области.

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Рогов: атака БПЛА ВСУ на Москву велась из трех областей Украины
11 марта 2025, 11:17

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ вели массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье из трех областей Украины. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», — сказал Рогов.

Он также уточнил, что украинская сторона применила для атаки на столичный регион сразу несколько различных видов ударных дронов. Противник хотел перегрузить российские системы противовоздушной обороны, однако его план провалился, подчеркнул Рогов.

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.

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