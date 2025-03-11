Раскрыто число бойцов ВСУ, оставшихся в Курской области

Фото: istockphoto/Olena_Z
В Курской области на сегодняшний осталось менее 10 тысяч бойцов, а в Судже — меньше 2 тысяч. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, оставшиеся на российской территории украинские части, скорее всего, — это потрепанные и разгромленные соединения. Их, считает Дандыкин, направят на Красноармейское направление.
Читайте также:
В Кремле указали на достаточное количество оружия на Украине
Политолог Светов раскрыл истинную причину массированных ударов ВСУ по Москве
Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки «Курск», доложили в МО РФ
«Это достаточно большое количество. Но я думаю, времени у них остается все меньше и меньше. Сейчас, судя по всему, прикроется этот отход, если наши перекроют физически все эти дороги. А все к этому и идет. Я так понимаю, что скоро будет дан официальный приказ на отход, как это случилось в той же Авдеевке», — пояснил эксперт.Он отметил, что украинские медиа уже начинают говорить, что задача ВСУ в Курской области, заключавшаяся в оттягивании лучших российских сил из Донбасса, якобы выполнена. При этом продолжающееся все это время наступление ВС РФ в данном контексте никак ими не комментируется.
Читайте также:
В Кремле указали на достаточное количество оружия на Украине
Политолог Светов раскрыл истинную причину массированных ударов ВСУ по Москве
Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки «Курск», доложили в МО РФ
Данил Пономарев