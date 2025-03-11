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ВС РФ освободили еще 12 населенных пунктов Курской области

Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России за прошедшие сутки освободила в Курской области еще 12 населенных пунктов. Об этом сообщили 11 марта в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что под контроль ВС РФ перешло более 100 квадратных километров территории Курской области.

На данный момент ВСУ контролируют Суджу, Рубанщину, Гоголевку, Гуево и Горналь.

Ранее стало известно, что успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.

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Генсека ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве — Захарова
11 марта 2025, 12:03

Фото: istockphoto/ser-alim

Генсека ОБСЕ везут к месту падения украинского дрона в Москве, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас его (генсека ОБСЕ — прим. ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле», — заявила дипломат в рамках конференции во ВШЭ.
Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Украине хватит оружия даже после остановки американских поставок.

Кроме того, названа настоящая причина массированной атаки со стороны ВСУ по Москве.

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Раскрыто число бойцов ВСУ, оставшихся в Курской области
Военэксперт Дандыкин: в Курской области осталось менее 10 тысяч бойцов ВСУ
11 марта 2025, 12:03

Фото: istockphoto/Olena_Z

В Курской области на сегодняшний осталось менее 10 тысяч бойцов, а в Судже — меньше 2 тысяч. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, оставшиеся на российской территории украинские части, скорее всего, — это потрепанные и разгромленные соединения. Их, считает Дандыкин, направят на Красноармейское направление.
«Это достаточно большое количество. Но я думаю, времени у них остается все меньше и меньше. Сейчас, судя по всему, прикроется этот отход, если наши перекроют физически все эти дороги. А все к этому и идет. Я так понимаю, что скоро будет дан официальный приказ на отход, как это случилось в той же Авдеевке», — пояснил эксперт.
Он отметил, что украинские медиа уже начинают говорить, что задача ВСУ в Курской области, заключавшаяся в оттягивании лучших российских сил из Донбасса, якобы выполнена. При этом продолжающееся все это время наступление ВС РФ в данном контексте никак ими не комментируется.

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В Кремле указали на достаточное количество оружия на Украине
Песков: на Украине есть столько оружия, что после прекращения поставок ей хватит
11 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/yulenochekk

На Украине имеется столько оружия, что ей хватит его даже после прекращения поставок. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет еще многие многие-месяцы чем и на что воевать, если не разворуют и не продадут», — прокомментировал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что, если миллиардер Илон Маск отключит свои системы связи для украинских боевиков, то у Киева будет этому альтернатива.

Ранее сообщалось о массированной атаке со стороны ВСУ на Москву и Подмосковье. Сбито 337 дронов противника. Подробности в нашем материале.

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#мир
#россия
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#война
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#новости
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Политолог Светов раскрыл истинную причину массированных ударов ВСУ по Москве
Политолог Светов: Атака БПЛА на Москву напоминает известную тактику Гитлера
11 марта 2025, 11:44

Фото: iStock/RamonCast

Сегодня произошла массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. Известно о двух погибших. Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобная украинская провокация приурочена к началу переговоров.

«В Киев приезжал советник по стратегическим вопросам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который консультировал и советовал. Одна из особенностей английских действий — провокация. Поэтому эта атака приурочена, я убежден, именно к началу переговоров. Это попытка доказать, что Украина еще какая, что она может сопротивляться и даже атаковать Россию», — сказал эксперт.

По его мнению, смысл переговоров для Зеленского — добиться, чтобы американцы пообещали усилить давление на Россию, без которого он якобы не видит перемирия.

«Это чисто украино-великобританский стиль: каждый раз, когда возникала тенденция к разрешению конфликта, начинались провокации, атаки на Крым, подрывы кораблей. Беспилотники — это главный козырь, который они все время пускают в ход», — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что задача Украины и Зеленского после публичных переговоров показать и доказать несостоятельность Дональда Трампа.

«Они хотят любым образом показать, что Трамп несостоятелен. Вчера избрали нового лидера в Канаде, который сказал, что они не должны дать Трампу добиться успеха. И это по всем линиям идет. Тут приходится вспомнить знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны», когда Гитлер рассчитывал на конфликт среди союзников, на чудо, вступал в переговоры по разным каналам, и при этом одновременно бои шли у озера Балатон в Венгрии. Один к одному повторяется — нацистский режим по сути своей такой», — поделился Светов.

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Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки «Курск», доложили в МО РФ
11 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/zim286

Успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, проинформировали в Минобороны.
«Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Герасимов наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются.

Ранее в Минобороны докладывали о сбитии 337 украинских дронов за ночь над российскими территориями.

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#мир
#россия
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#война
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#конфликт
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#минобороны рф
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