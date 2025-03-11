ВС РФ освободили еще 12 населенных пунктов Курской области

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Армия России за прошедшие сутки освободила в Курской области еще 12 населенных пунктов. Об этом сообщили 11 марта в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что под контроль ВС РФ перешло более 100 квадратных километров территории Курской области.
На данный момент ВСУ контролируют Суджу, Рубанщину, Гоголевку, Гуево и Горналь.
Ранее стало известно, что успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.
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