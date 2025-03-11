Генсека ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве — Захарова

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Генсека ОБСЕ везут к месту падения украинского дрона в Москве, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас его (генсека ОБСЕ — прим. ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле», — заявила дипломат в рамках конференции во ВШЭ.Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Украине хватит оружия даже после остановки американских поставок.
Кроме того, названа настоящая причина массированной атаки со стороны ВСУ по Москве.
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Никита Кротов