«Мы дома!»: МО показало освобожденных из украинского плена бойцов СВО

Минобороны показало кадры возвращения из плена первой группы бойцов РФ до 25 лет
Istockphoto / KDzmitry Ryshchuk

Министерство обороны России опубликовало видео с первой группой российских военнослужащих младше 25 лет, возвращённых в результате обмена пленными с Украиной. Точное количество возвращённых не уточняется, однако Киев также получил равное число пленных солдат.



На видео запечатлены моменты, когда военнослужащие садятся в автобус и с радостью восклицают: «Ура! Мы дома».

Российским военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь в Белоруссии. Договорённости об обмене пленными были достигнуты на переговорах в Стамбуле 2 июня. По соглашению, в обменные списки будут включены не только военнослужащие младше 25 лет, но и тяжело больные и раненые. Ожидается, что обмен будет осуществлён в формате «всех на всех».

Анастасия Хохлова

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