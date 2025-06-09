«Мы дома!»: МО показало освобожденных из украинского плена бойцов СВО

09 июня 2025, 17:22

Минобороны показало кадры возвращения из плена первой группы бойцов РФ до 25 лет

Istockphoto / KDzmitry Ryshchuk

Министерство обороны России опубликовало видео с первой группой российских военнослужащих младше 25 лет, возвращённых в результате обмена пленными с Украиной. Точное количество возвращённых не уточняется, однако Киев также получил равное число пленных солдат.