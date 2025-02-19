Владимир Зеленский
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в эфире RT, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к бегству. По его мнению, украинский лидер не имеет реального влияния на происходящее и уже не играет никакой роли в переговорах между Россией и США.
«Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается бежать. Я считаю, что это лишь вопрос времени», — признался Уотерс.Музыкант подчеркнул, что ни Москва, ни Вашингтон не воспринимают Зеленского всерьез, а значит, он не оказывает влияния на ситуацию. Он также добавил, что глава киевского режима оказался в безвыходном положении и теперь не должен вмешиваться в процесс урегулирования конфликта.
Ранее, в декабре, Уотерс уже высказывался о Зеленском, заявляя, что его президентский срок давно истек, а сам он является лишь марионеткой США. По мнению музыканта, народ Украины должен самостоятельно определить свое будущее.
Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры России и США, которые длились 4,5 часа. Делегации обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Со стороны России в переговорах участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков, США представляли Марко Рубио, Майк Уолтц и Стивен Уиткофф.
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