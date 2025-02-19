Подземная баня на передовой: как обеспечивают бойцов РФ на СВО

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina
Военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии обеспечиваются всем необходимым во время выполнения боевых задач. По информации Минобороны РФ, для бойцов оборудованы замаскированные подземные баня и бассейн, которые расположены на глубине трех метров.
Сооружение укреплено несколькими слоями бревен и тщательно скрыто от посторонних глаз.
Командир роты материального обеспечения с позывным Вечный отметил, что в этом пункте бойцы могут не только помыться и попариться, но и постирать вещи, а также восстановить силы в специально оборудованных блиндажах.
Как рассказал командир взвода с позывным Каман, снабжение бойцов идет в ускоренном темпе в связи с изменением линии фронта. Созданы специальные накопители, где подготовлены спальные мешки, теплая форма, обувь, средства гигиены и другие необходимые вещи, которые можно оперативно доставить военнослужащим.
В Минобороны добавили, что в местах временного размещения войск развёрнуты передвижные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания и пункты заправки топливом.
Также работают мобильные банно-прачечные комплексы, позволяющие поддерживать санитарные условия в полевых условиях.
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Командир роты материального обеспечения с позывным Вечный отметил, что в этом пункте бойцы могут не только помыться и попариться, но и постирать вещи, а также восстановить силы в специально оборудованных блиндажах.
«Русская баня — все, кто имеет желание попариться, могут прибыть сюда», — передает слова Вечного ТАСС.
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Как рассказал командир взвода с позывным Каман, снабжение бойцов идет в ускоренном темпе в связи с изменением линии фронта. Созданы специальные накопители, где подготовлены спальные мешки, теплая форма, обувь, средства гигиены и другие необходимые вещи, которые можно оперативно доставить военнослужащим.
В Минобороны добавили, что в местах временного размещения войск развёрнуты передвижные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания и пункты заправки топливом.
Также работают мобильные банно-прачечные комплексы, позволяющие поддерживать санитарные условия в полевых условиях.
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Мария Моисеева