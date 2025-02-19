Подземная баня на передовой: как обеспечивают бойцов РФ на СВО

Военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии обеспечиваются всем необходимым во время выполнения боевых задач. По информации Минобороны РФ, для бойцов оборудованы замаскированные подземные баня и бассейн, которые расположены на глубине трех метров.