Погибшего под Курском 19-летнего добровольца ошибочно признали дезертиром

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19-летний доброволец Арсений Тарханов, который погиб после ранения под Курском, был по ошибке признан дезертиром, сообщает «Царьград». Это решение привело к тому, что его семья лишилась права на положенные выплаты, награды и социальные гарантии.
Тарханов принимал участие в боевых действиях в составе нескольких подразделений. В «Пятнашке», затем в «Эспаньоле» и артиллерийской бригаде «Волга» он проявил себя как храбрый боец. Во время боев под Авдеевкой он вынес с поля сражения 12 раненых товарищей.
В августе 2024 года под Курском доброволец получил серьезное ранение в голову. Три месяца он провел в госпитале в Сергиевом Посаде, но спасти его не удалось.
Как оказалось, воюя в составе «Дикой дивизии Донбасса», он уже два года числился командиром отделения сбора и эвакуации раненых в медицинском взводе 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного полка 1-го армейского корпуса. Однако сам он не знал, что официально зачислен в списки личного состава Вооруженных сил.
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В августе 2024 года под Курском доброволец получил серьезное ранение в голову. Три месяца он провел в госпитале в Сергиевом Посаде, но спасти его не удалось.
Как оказалось, воюя в составе «Дикой дивизии Донбасса», он уже два года числился командиром отделения сбора и эвакуации раненых в медицинском взводе 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного полка 1-го армейского корпуса. Однако сам он не знал, что официально зачислен в списки личного состава Вооруженных сил.
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Мария Моисеева