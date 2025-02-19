Росавиация ввела ограничения на полеты самолетов в пяти регионах

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Полеты в пяти российских аэропортах временно приостановлены. По информации Росавиации, ограничения введены в Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Ижевске и Кирове. Это связано с обеспечением безопасности гражданской авиации.
Рано утром 19 февраля аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска прекратили прием и отправку рейсов. Позже, в 4:30 мск, аналогичные меры распространились на Ижевск и Киров. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил введенные ограничения.
Накануне в Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся удару, однако информации о пострадавших не поступало.
Также сообщалось, что в Туле сбили еще один дрон.
Ранее, 15 февраля, работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска также была временно ограничена. По данным Минобороны, той ночью сбили 40 беспилотников, а их обломки вызвали пожары в Калужской и Волгоградской областях.
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Накануне в Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся удару, однако информации о пострадавших не поступало.
Также сообщалось, что в Туле сбили еще один дрон.
Ранее, 15 февраля, работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска также была временно ограничена. По данным Минобороны, той ночью сбили 40 беспилотников, а их обломки вызвали пожары в Калужской и Волгоградской областях.
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Мария Моисеева