Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Руслан Сычеывских был насильно мобилизован в 17-ю танковую бригаду ВСУ. Оказавшись в Курской области, он принял единственно верное решение и сдался в плен морским пехотинцам 810-й бригады ВС РФ.
Необычную историю украинского военнопленного рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Возвращаться на Украину солдат не собирается. Дело в том, что его отец, сестра и два брата давно уже покинули негостеприимную родину и живут в Курске. Фактически Руслан в российском городе воссоединился со своей семьёй.
В видеоролике, опубликованном военкорами, теперь уже бывший военнослужащий ВСУ рассказал, что его избили сослуживцы, когда узнали, что его родные живут в Курске. Для сравнения пленный сообщил, что на протяжении десяти дней, которые он провёл с морпехами 810-й бригады до того, как его отправили в тыл, к нему относились так же, как к российским бойцам, выделяли такой же паёк, какой получали сами морпехи и отношение к нему было более человеческим, чем со стороны украинских сослуживцев.
В заключение Руслан Сычевских высказал всё, что он думает о президенте Зеленском, использовав выражения, далёкие от парламентских, и послал его по всем известному адресу, подчеркнув ещё раз, что не думает об обмене, а хочет остаться со своими родными.
Читайте также:
Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться
Российские медики спасли жизнь солдата ВСУ
Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина
В видеоролике, опубликованном военкорами, теперь уже бывший военнослужащий ВСУ рассказал, что его избили сослуживцы, когда узнали, что его родные живут в Курске. Для сравнения пленный сообщил, что на протяжении десяти дней, которые он провёл с морпехами 810-й бригады до того, как его отправили в тыл, к нему относились так же, как к российским бойцам, выделяли такой же паёк, какой получали сами морпехи и отношение к нему было более человеческим, чем со стороны украинских сослуживцев.
В заключение Руслан Сычевских высказал всё, что он думает о президенте Зеленском, использовав выражения, далёкие от парламентских, и послал его по всем известному адресу, подчеркнув ещё раз, что не думает об обмене, а хочет остаться со своими родными.
Читайте также:
Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться
Российские медики спасли жизнь солдата ВСУ
Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина
Александр Бойцов