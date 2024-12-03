Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске

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Руслан Сычеывских был насильно мобилизован в 17-ю танковую бригаду ВСУ. Оказавшись в Курской области, он принял единственно верное решение и сдался в плен морским пехотинцам 810-й бригады ВС РФ.