ВС РФ с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области

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ВС РФ с помощью беспилотников создали 30-километровую безопасную зону в Запорожской области. Об этом рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер», его слова приводит РИА Новости.
«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров», — рассказал военный.Он уточнил, что боевикам ВСУ приходится проводить логистику на легковых автомобилях, так как при использовании грузовиков «Казак» они оперативно ликвидируются.
По словам «Шахтера», российские беспилотники имеют 80% эффективности, а также высокую степень защиты от вражеской РЭБ.
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