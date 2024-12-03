ВС РФ с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области

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ВС РФ с помощью беспилотников создали 30-километровую безопасную зону в Запорожской области. Об этом рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер», его слова приводит РИА Новости.