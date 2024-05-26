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Британия поставляет оружие Украине двумя основными маршрутами, а именно, через пролив Ла-Манш и Польшу, пишет The Sunday Times.
По информации журналистов, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боеприпасы сначала доставляют британские ВВС, на польский военный аэродром Жешув, затем груз попадает боевикам ВСУ.
При этом бронетранспортеры, дальнобойная артиллерия и танки переправляются через Ла-Манш, а потом перевозятся поездом через всю Европу.
Издание напомнило, что Соединенное Королевство в первую очередь приобретает вооружение советских лет у третьих стран, что не хотят открыто давать технику украинским неонацистам.
До этого газета The Sun, ссылаясь на главу Минобороны Британии Гранта Шаппса, сообщала, что Лондон и союзники направят в Незалежную очередной пакет помощи.
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При этом бронетранспортеры, дальнобойная артиллерия и танки переправляются через Ла-Манш, а потом перевозятся поездом через всю Европу.
Издание напомнило, что Соединенное Королевство в первую очередь приобретает вооружение советских лет у третьих стран, что не хотят открыто давать технику украинским неонацистам.
До этого газета The Sun, ссылаясь на главу Минобороны Британии Гранта Шаппса, сообщала, что Лондон и союзники направят в Незалежную очередной пакет помощи.
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Никита Кротов