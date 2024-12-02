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Помощник президента Владимир Мединский поделился новыми деталями о ходе переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом пишет РБК.
«Помощник российского президента Владимир Мединский рассказал новые детали переговоров с Украиной, которые велись в первый год конфликта», — говорится в сообщении.По словам Мединского, договор о мирном соглашении уже был составлен и передан делегациям других стран. При этом украинская сторона приняла решение отказаться от всех договоренностей.
Также Мединский оценил перспективы заключения мира на Украине при новом президенте США Дональде Трампе. Помощник президента рассчитывает на желание американской стороны сохранить мир и не подталкивать Киев к самоуничтожению.
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Иван Мусатов