На Украине оценили дружбу Киева с ФРГ

Фото: istockphoto/Pomogayev
Цена дружбы Киева с Германией в частности и с Западом в целом измеряется в жизнях украинцев, написала республиканская журналистка Диана Панченко в соцсетях.
Таким образом она отреагировала на пост немецкого канцлера Олафа Шольца после поездки в Киев. К снимку с Владимиром Зеленским есть приписка «Мы на вашей стороне».
В понедельник, 2 декабря, Шольц прибыл на Украину для переговоров с главой киевского режима. По телефону канцлер уверил Зеленского, что ФРГ будет и дальше помогать украинской стороне, сообщили в германском кабмине.
Украина получает военную поддержку от стран коллективного Запада на фоне спецоперации России в Донбассе.
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«Почему цена дружбы Украины с вами должна измеряться числом погибших?» — спросила Панченко.
В понедельник, 2 декабря, Шольц прибыл на Украину для переговоров с главой киевского режима. По телефону канцлер уверил Зеленского, что ФРГ будет и дальше помогать украинской стороне, сообщили в германском кабмине.
Украина получает военную поддержку от стран коллективного Запада на фоне спецоперации России в Донбассе.
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Никита Кротов