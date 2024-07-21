Известны новые колоссальные потери ВСУ на фронте

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Боевики ВСУ несут колоссальные потери в зоне спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что резервы националистов быстро иссякают, а набираются с трудом.
«Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. Срок обучения этих бойцов резко сократился. Раньше был месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым вообще дают три дня. Вот они и сдаются», — сказал собеседник журналистам.
Леонков добавил, что противник хочет оттеснить ВС РФ на харьковском направлении. Российская артиллерия обстреливает боевиков, которые впоследствии отступают, возвращаясь к исходным позициям. Украинское командование использует спецбригады с участием экс-заключенных.
Ранее в МО РФ показали кадры с зачисткой многоэтажек.
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