Конфликт на Украине разгорается между сотрудниками военкоматов (ТЦК) и боевиками ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, пояснив причины складывающейся ситуации. Одной из них является размер зарплаты.