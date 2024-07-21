Минобороны: к российским границам шла группа бомбардировщиков США

Фото: istockphoto/DancingMan
К государственной границе со стороны Баренцева моря приближалась группа американских бомбардировщиков в виде пары В-52Н. Как сообщили в Минобороны РФ, было принято решение поднять истребители МиГ-29 и МиГ-31.
После приближения ВС РФ к воздушным целям, те стали уходить от границы. В российском оборонном ведомстве добавили, что границу не нарушили. Затем российская техника вернулась на аэродромы. В МО РФ резюмировали, что полеты строго соответствуют международному праву.
Ранее сообщалось, что 10 июля к российским рубежам хотел приблизиться норвежский Р-8А «Посейдон». К слову, он тоже двигался со стороны Баренцева моря.
Читайте также:
ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS
В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ
Военные перехватили переговоры бойцов ВСУ о расстреле мирных жителей
Никита Кротов