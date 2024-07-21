Лебедев: между ТЦК и ВСУ на Украине разгорается конфликт

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Конфликт на Украине разгорается между сотрудниками военкоматов (ТЦК) и боевиками ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, пояснив причины складывающейся ситуации. Одной из них является размер зарплаты.
«Потому что ТЦК — такие здоровые лбы. Зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой. Премия за пойманных людей большая. Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе. Они очень не любят тэцэкашников», — прокомментировал Лебедев.
Подпольщик добавил, что уже по неподтвержденной информации бывали случаи поджогов машин ТЦК в Одессе экс-военными. Ранее сообщалось о поджогах автомобилей в пяти украинских городах.
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Никита Кротов