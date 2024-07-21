На Украине погиб гражданин Польши, воевавший в составе ВСУ

Фото: istockphoto/e-crow
Польский гражданин, воевавший за ВСУ на Украине, погиб. Речь идет о некоем Томаше Сенкале, сообщает PAP. Уточняется, что мужчина стал участником Международного легиона войск территориальной обороны Украины осенью прошлого года.
С погибшим поляком попрощались в Киеве в минувшую субботу, 20 июля. Там присутствовал консул Польши. По данным журналистов, Сенкалу похоронят в восточной части Польши, а именно, в Люблинском воеводстве.
Ранее была информация о том, что польская сторона решила не передавать Киеву истребители F-16. Известно, что другие союзники киевского режима тоже задерживают поставки.
Перед этим сообщалось об обнаружении так называемых «колокольчиков» — опасных взрывоопасных устройств в Шебекино под Белгородом.
Читайте также:
В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
Ранее была информация о том, что польская сторона решила не передавать Киеву истребители F-16. Известно, что другие союзники киевского режима тоже задерживают поставки.
Перед этим сообщалось об обнаружении так называемых «колокольчиков» — опасных взрывоопасных устройств в Шебекино под Белгородом.
Читайте также:
В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
Никита Кротов