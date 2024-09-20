Известны подробности боев в Курской области

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ВС РФ сорвали попытки боевиков ВСУ контратаковать в Курской области, доложили в Минобороны РФ.
«Уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля [ВСУ]», — пояснили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что украинская армия попыталась контратаковать в Кремяном, Любимовке и Малой Локне.
Уточняется, что противник лишился техники в количестве шести единиц, а также до 30 боевиков.
Бои в Курской области продолжаются с начала августа, когда Украина попыталась вторгнуться на российские территории. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.
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Никита Кротов