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ВС РФ за сутки уничтожили более 370 боевиков ВСУ в Курской области

20 сентября 2024, 13:03
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили 370 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке об обстановке в российском приграничье.
«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что также в российском приграничье было уничтожено шесть артиллерийских орудий, миномет и станция РЭБ. Кроме того, ВС РФ разрушили понтонную переправу, которую украинские боевики использовали для подвода резервов.



Всего с начала украинского вторжения в Курскую область ликвидировано 15300 человек живой силы ВСУ.

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Ветеран СВО Суразов возглавил спорткомитет Алтая
Участник «Времени героев» капитан Суразов стал председателем спорткомитета Алтая
20 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» капитан Александр Суразов назначен главой Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Участник Программы «Время героев», капитан Александр Суразов назначен председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий указ о назначении подписал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

На данном посту Суразов займется вопросами создания спортивной инфраструктуры в регионе: строительством спорткомплексов, развитием спорта в учебных заведениях и секций боевых искусств.

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Известны подробности боев в Курской области
Минобороны: ВС РФ сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области
20 сентября 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

ВС РФ сорвали попытки боевиков ВСУ контратаковать в Курской области, доложили в Минобороны РФ.
«Уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля [ВСУ]», — пояснили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что украинская армия попыталась контратаковать в Кремяном, Любимовке и Малой Локне.

Уточняется, что противник лишился техники в количестве шести единиц, а также до 30 боевиков.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа, когда Украина попыталась вторгнуться на российские территории. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.

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ВС РФ за сутки уничтожили более 370 боевиков ВСУ в Курской области
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области
Песков: ВС РФ вернуть контроль над территориями в Курской области
20 сентября 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Армия России восстановит контроль над всеми населенными пунктами в Курской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают. Контроль будет восстановлен. Ситуация в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что сложившаяся в курском приграничье ситуация, будет обязательно исправлена.

Ранее сообщалось, что армия России приступила к штурму боевиков ВСУ в Свердликово в Курской области. Именно этот населенный пункт стал первой точкой удара украинских боевиков в наступлении на Коренево.

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Во Франции назвали безумием резолюцию на снятие ограничений на удары по России
Политик Филиппо: резолюция о снятии ограничений на удары по РФ — безумие
20 сентября 2024, 13:20

Фото: iStock/allanswart

Резолюция Европарламента с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам политика, «Европейский парламент желает тотальной войны», при этом абсолютно не желая стремиться к миру. Филиппо отметил, что Франции необходимо срочно выйти из Европейского союза и способствовать мирному урегулированию противостояния на Украине.

Напомним, ранее депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ начали штурмовать Свердликово в Курской области
«ВХ»: армия России приступила к штурму Свердликово в Курской области
20 сентября 2024, 12:50

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России приступила к штурму боевиков ВСУ в Свердликово в Курской области. Именно этот населенный пункт стал первой точкой удара украинских боевиков в наступлении на Коренево. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Сообщают, что в Курской области начался штурм Свердликова. Эта деревня была первой точкой в ударе ВСУ на Коренево и она же, судя по всему, может стать для украинской группировки в этом районе последней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что далее армия России начнет продвигаться в сторону Суджанского района.

Утром 20 сентября сообщалось, что российские подразделения вплотную подошли к поселку Свердликово. Он стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. Именно по этой трассе идет основное снабжение украинских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, ВС РФ смогут создать предпосылки для оперативного окружения большой группировки противника.

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#новости
#всу
#вс рф
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В красноярской школе выставили форму солдата ВСУ, попавшего в плен
20 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В школе № 65 города Красноярска организовали выставку, приуроченную к теме СВО, там ученики могут увидеть форму солдата ВСУ, попавшего в плен. Информацию опубликовали в официальной группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте», передает «Лента.ру».
«Выставка позволяет ознакомить школьников и их родителей с выпускниками школы, проявившими мужество и героизм в защите Родины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в экспозиции, посвященной теме спецоперации, представлены фотографии российских военных, а также флаг танковых войск. Все экспонаты школе передал выпускник школы Данил Лалетин, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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Дроны ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС
ЗАЭС: Дроны ВСУ не попали по территории Запорожской атомной станции
20 сентября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/ Wlad74

Попаданий беспилотников ВСУ по территории Запорожской АЭС не зафиксировано. Об этом 20 сентября сообщает официальный канал атомной электростанции в Telegram.
Украинские БПЛА атаковали город-спутник Энергодар в пятницу утром. К счастью, обошлось без пострадавших.
«На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет», – сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Сотрудники уточняют, что атомная станция работает за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1». Радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения не превышен.
«Сотрудники ЗАЭС делают максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции», – добавили в пресс-службе.

Одновременно остается напряженной обстановка вокруг Курской АЭС. О чем ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Киевский режим неоднократно пытался атаковать атомные станции, о намерении захватить АЭС также открыто заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

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Обстановка в Курской области, побег ВСУ из Гродовки и успехи ВС РФ у Торецка: последние новости СВО
20 сентября 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России продолжает освобождать Курскую область от присутствия украинских боевиков на русской земле. Тем временем ВС РФ имеют успехи на Покровском направлении, где враг бежал из Гродовки, в районе Торецка и Угледара.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 20 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Давление на противника в Курской области происходит сразу с нескольких направлений. Российские бойцы идут широким фронтом от Гордеевки и до Снагости. Накануне стало известно об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино. Идут бои за Любимовку, пишет военкор Александр Коц.

«При этом наши подразделения уже вплотную подошли к поселку Свердликово, который стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. По ней идет основное снабжение киевских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, мы сможем создать предпосылки для оперативного окружения большой вражеской группировки», — пояснил Коц.

Кроме того, ожесточенные бои идут и к востоку от Коренево — в районе Ольговки, Журавлей, Шептуховки, Кремяной.

На восточном фланге бойцы ВС РФ продвигаются от села Борки в сторону Плехово, чтобы выйти в тыл ВСУ в Судже. Бои продолжаются в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Малой Локни.

На протяжении всей недели ВСУ пытаются прорваться через госграницу России через поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Медвежье. На этом участке в бой бросили танки «Леопард». Однако все атаки ВСУ остановлены нашими бойцами.

Киев стратегически остается в Курском тупике, куда сам себя загнал, считает Коц. По его мнению, расширить там плацдарм у ВСУ возможностей явно нет. Противник несет огромные потери, но продолжает активные действия.


Покровское направление


Армия России заняла Украинск и террикон возле города. Развивая наступление ВС РФ подошли к Селидовской шахте, в случае её взятия, город Селидово будет как на ладони со всех сторон.

Также наши части зашли в Горняк с севера и закрепились за окраины.

Бойцы ВС РФ перерезали дорогу Селидово-Украинск западнее террикона. При этом южнее активно наступают на запад по направлению к Цукурино, до которого осталось чуть более двух км.

Также российские подразделения пробивают оборону противника по северному берегу реки Журавка. Это последний рубеж обороны перед Мирноградом, прорыв которого автоматически выведет армию России на окраины города.

Утром 20 сентября из Гродовки поступили сообщения, что противник покидает город и в скором времени наши войска приступят к зачистке. По последним данным, ВС РФ также освободили населённый пункт Крутой Яр.


Угледарское направление


Здесь бои идут в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских войск несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».

Тем временем российские подразделения расширяют зону контроля в районе Водяного и Константиновки.

Активно работает наша артиллерия по позициям противника в Антоновке и Катериновке.

Торецкое направление


На Торецком (Дзержинском) направлении сообщают о продолжающихся боях за город в застройке. Вражеские ресурсы признают продвижение наших войск в Торецке и в районе Нью-Йорка (Новгородского). Сейчас наши части двигаются в городе все быстрее, а потеря противником контроля над северной частью Нью-Йорка создает опасность охвата агломерации с юга.

Украинские СМИ подтверждают успехи ВС РФ


Российские войска продвинулись на Часовоярском и Покровском направлениях, пишет приближенный к ГУР военный паблик DeepState. По его данным, армия России продвинулась возле Новгородского (Нью-Йорка), Ивановского, Галициновки и в Торецке. Другие украинские военные ресурсы пишут о тяжелой ситуации у Горняка и Желанного Второго.

«Цукурино, Горняк, Желанное Второе, очень тяжелая обстановка, русские имеют продвижение», — подтверждают украинские военные ресурсы.

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«Необстрелянные»: как ВСУ прятались за спины молодежи на фронте
ТАСС: ВСУ заставляли 18-летних юношей сдерживать ВС РФ в ДНР
20 сентября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/nndanko

Украинская армия создавала отряды из 18-летних юнцов, чтобы те сдерживали наступление ВС РФ на наиболее острых фронтовых участках Донбасса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков. Как проинформировали источники, молодежь прикрывала опытных боевиков Украины, пока тех эвакуировали.
«Есть информация, что Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-, 19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — пояснили журналистам в силовых структурах.
Там подчеркнули, что подобной тактикой противник пользовался в 2022-2023 годах, но теперь, в связи с большими потерями, возраст участников спецотрядов Украины расширен.

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#россия
#война
#сво
#всу
#днр
#донбасс
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