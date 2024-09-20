ВС РФ за сутки уничтожили более 370 боевиков ВСУ в Курской области

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За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили 370 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке об обстановке в российском приграничье.
«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что также в российском приграничье было уничтожено шесть артиллерийских орудий, миномет и станция РЭБ. Кроме того, ВС РФ разрушили понтонную переправу, которую украинские боевики использовали для подвода резервов.
Всего с начала украинского вторжения в Курскую область ликвидировано 15300 человек живой силы ВСУ.
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Элина Позднякова