Известный блогер хочет отказаться от гражданства России
Видеоблогер Дмитрий Ларин хочет отказаться от гражданства России
Знаменитый российский видеоблогер Дмитрий Ларин хочет отказаться от гражданства РФ.
По словам звезды интернета, отказ от паспорта России сделает его «счастливым». Ларин подчеркнул, что копит средства на получение еще двух паспортов. Кроме того, у него уже есть два паспорта, помимо отечественного.
«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин YouTube-каналу «Книжный чел».Он подчеркнул, что опасается возможной экстрадиции в Россию. В январе прошлого года сообщалось., что Генпрокуратуру попросили привлечь сетевую знаменитость за антироссийские высказывания.
Таким образом против Ларина могут открыть уголовные дела по статьям о нарушении территориальной целостности РФ и призывах к террористической деятельности.
*Запрещен в РФ