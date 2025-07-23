Известный блогер хочет отказаться от гражданства России

23 июля 2025, 22:37

Видеоблогер Дмитрий Ларин хочет отказаться от гражданства России

Дмитрий Ларин (Фото: Instagram*/zloilarin)

Знаменитый российский видеоблогер Дмитрий Ларин хочет отказаться от гражданства РФ.





По словам звезды интернета, отказ от паспорта России сделает его «счастливым». Ларин подчеркнул, что копит средства на получение еще двух паспортов. Кроме того, у него уже есть два паспорта, помимо отечественного.





«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин YouTube-каналу «Книжный чел».

