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Раскрыты достигнутые делегациями России и Украины договорённости

ТАСС: Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц
Фото: iStock/FabrikaCr

Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, что в среду состоялась очередная встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры проходили в закрытом формате. До этого вступительное слово сказал глава МИД Турции Хакан Фидан, который выразил благодарность Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу за организацию переговорного процесса.

Также он добавил, что конечная цель переговоров заключается в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

Фидан отметил, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух этапов переговоров.

Анастасия Чинкова

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