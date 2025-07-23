Раскрыты достигнутые делегациями России и Украины договорённости

23 июля 2025, 21:43

ТАСС: Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС.